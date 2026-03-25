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    Acto en Conmemoración del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

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    Durante la tarde de hoy, martes 24 de marzo, se realizó en el Monumento al Jubileo, el acto oficial en conmemoración del día la Memoria, por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
    Allí estuvo presente el presidente municipal, Bernardo Schneider, quien realizó una ofrenda floral junto a funcionarios locales y provinciales. También acompañaron concejales y vecinos de la ciudad.
    Vale destacar que las palabras alusivas a la fecha estuvieron a cargo de Sandra Fettolini, familiar de víctimas del terrorismo de estado, cuyo testimonio invitó a reflexionar y mantener viva la memoria.
    Puede ser una imagen de agapanto, Castilleja y texto que dice "NUNCA NUNCAMAS MAS"
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