Adorni sobre Espert: “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando”

En su habitual conferencia de prensa, Adorni sostuvo: “Es probable que haya cosas que (José Luis Espert) tenga que seguir explicando y que nosotros sintamos que hay cosas que se deban seguir ampliando. No hay que tenerle miedo a eso”.

El funcionario también remarcó que el presidente Javier Milei expresó su apoyo público a Espert desde su cuenta de X, y aclaró que no puede hablarse de corrupción cuando se trata de hechos del ámbito privado: “La corrupción existe cuando se hayan malversados fondos públicos o las arcas públicas hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario. No se puede acusar de corrupción en el ámbito privado”, enfatizó.

Las aclaraciones pendientes

Pese al respaldo del oficialismo, Adorni insistió en que Espert deberá responder todas las dudas. “Cualquier cuestión se las pueden preguntar y las va a explicar dentro de lo que entiendo que fue dentro de la actividad privada, que no lo exime de dar explicaciones”, expresó.

El mensaje del vocero llegó luego de que Espert publicara un video de seis minutos en el que aseguró que los 200.000 dólares que recibió en campaña no provinieron de Machado, sino de una empresa que contrató sus “servicios profesionales”.

Adorni agregó que el pedido de aclaraciones no se limitó al Gobierno: “Lo que reclamaba el periodismo, la sociedad, la doctora (Patricia) Bullrich y el doctor (Guillermo) Francos era eso: que si había cuestiones que no habían sido respondidas, que no habían tenido claridad, hay que darlas. Algo que excede al doctor Espert, cualquier que esté relacionado con la función pública debe actuar de esa manera”.

“Obligados a ser transparentes”

El vocero reiteró que el diputado tendrá que responder cada vez que se le requiera. “Entiendo que lo hizo y que si siguen faltando explicaciones las va a tener que dar. Si faltan explicaciones se las van a tener que pedir a José Luis (Espert) y por supuesto que está obligado a darlas porque es un funcionario y estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”, señaló.

Aunque evitó hablar en nombre del legislador, Adorni buscó relativizar las acusaciones y lo desligó de responsabilidades penales. Sus declaraciones se produjeron después de que Espert enfrentara críticas por no poder negar en televisión sus vínculos con Machado, lo que lo llevó a visitar la Casa Rosada esta semana para coordinar su discurso y grabar el mensaje que difundió en redes. (NA)

