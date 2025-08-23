Aduana rematará bebidas alcohólicas y neumáticos en desuso

El jueves 28 de agosto, la Aduana subastará 14 lotes de bebidas alcohólicas que contienen vodka, brandy, whisky, gin, licor, champagne, tequila y cerveza.

En el mes de septiembre, la primera subasta se realizará el jueves 4, y constará de 9 lotes de neumáticos en desuso.

Durante el último mes, se subastaron bebidas, neumáticos, teléfonos celulares, cosméticos y artículos deportivos.

Todo el dinero obtenido se incorpora a las rentas fiscales. Al mes de julio, la recaudación acumulada por subastas asciende a $ 319.980.034.

Asimismo, y en orden a la gran cantidad de mercadería y la alta demanda que las subastas del organismo registran, ARCA realizará nuevos remates durante 2025 con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente.

El cronograma se puede consultar en www.arca.gob.ar/rematesysubastas Fuente: El Once

