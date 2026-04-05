Advierten de tormentas en nueve provincias

Las inclemencias continuarán el Domingo de Pascua y advierten que una ciclogénesis avanzaría en el inicio de la semana, con importantes acumulados de lluvia que podrían acercarse a 100 milímetros. Así estará el tiempo en el inicio de la semana.

El Domingo de Resurrección, fin de la Semana Santa, ofrecerá una tregua parcial para el centro y algo de alivio térmico en el norte de Argentina. En la Patagonia, salvo el norte que tendrá tormentas, predominará el buen tiempo.

Pero el panorama es más complicado en algunos sectores, ya que el SMN mantiene las alertas para nueve provincias (La Pampa, noroeste y centro-oeste bonaerense, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, sur de Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán) están bajo riesgo de tormentas fuertes con acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 60 milímetros, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h.

El tiempo en Entre Ríos

Alerta por tormentas en Entre Ríos es el escenario previsto para este domingo y el inicio del lunes, según el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo emitió advertencias de nivel naranja y amarillo que abarcan a gran parte del territorio provincial, anticipando condiciones climáticas adversas

Zonas afectadas y características del fenómeno

De acuerdo al parte oficial, los fenómenos más intensos se concentrarán en cinco departamentos: Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay. En estas zonas, la alerta naranja comenzará a regir desde la noche del domingo, con probabilidad de tormentas fuertes e incluso localmente severas.

El SMN detalló que estas tormentas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones, con acumulados estimados entre 60 y 100 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores se superen estos valores de manera puntual.

Además de las lluvias intensas, el organismo advirtió que podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y la eventual caída de granizo. Estas condiciones elevan el nivel de peligrosidad, especialmente en áreas urbanas vulnerables a anegamientos.

Alerta amarilla en doce departamentos

Por otra parte, otros doce departamentos de Entre Ríos se encuentran bajo alerta amarilla durante toda la jornada del domingo. Entre ellos, se incluyen Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Ibicuy, Uruguay, Victoria, Colón y Tala.

En estos sectores, si bien la intensidad será menor en comparación con las zonas bajo alerta naranja, también se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Pronóstico para el lunes con alerta naranja

El panorama no mejorará con el inicio de la semana y regirá una alerta naranja por tormentas hasta el mediodía del lunes. El SMN prevé un recrudecimiento de las condiciones en varios departamentos, incluidos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia.

En estas áreas, el pronóstico indica nuevamente tormentas fuertes, con características similares a las del domingo: lluvias abundantes, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posibilidad de granizo. Los acumulados de precipitación también se ubicarían entre 60 y 100 milímetros.

Alerta amarilla en el resto de la provincia

En tanto, los departamentos del sur y este provincial continuarán bajo alerta amarilla durante el lunes. El aviso de alerta amarilla por tormentas, incluye a los departamentos Victoria, Gualeguay, Islas, Gualeguaychú, Tala, Concepción del Uruguay y Colón.

En este sector, los fenómenos estarán acompañados “por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, afirmó el SMN.

Lunes y martes: el período más complejo de la semana

“El lunes 6 es la bisagra. Una ciclogénesis (proceso de formación de un centro de bajas presiones, disparador de eventos de “mal tiempo”) alcanzará su madurez sobre el este del país entre lunes y martes”, indicó.

Al respecto, detalló que trae “lluvias que avanzan desde el norte y el oeste concentrándose al centro y sur del Litoral el lunes, y sobre el norte bonaerense (incluyendo al AMBA) entre la noche del lunes y la mañana del martes”, señaló Meteored.

El martes, la parte trasera del ciclón extratropical ya maduro, golpeará también la costa este y noreste bonaerense, con precipitaciones de importancia”, sostuvo.

Además, explicó que “tanto el modelo ECMWF como el GFS coinciden en más de 50 mm de precipitación acumulada en dos días para Buenos Aires, y entre 150 y hasta 240 mm en sectores de Entre Ríos, Santa Fe y el nordeste bonaerense”, advirtió el especialista Mauricio Saldívar.

El meteorólogo sostiene que “los vientos son otra de las variables que no hay que perder de vista. El ciclón extratropical traerá ráfagas de 50 a 70 km/h que se intensifican el martes al final del día, cuando el viento gira definitivamente al sur. Las ráfagas pueden superar los 100 km/h”, anticipó. Fuente: El Once

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