Agenda 2040: Nogoyá avanza en la Planificación Urbana y Territorial

Ciudad

👉🏼 El presidente municipal de Nogoyá, Bernardo Schneider, firmó un convenio de cooperación con la ONG “Fundación En Obras”, con cátedra en la UNESCO (Lleida, España) y la Secretaría de Planificación e Inversión de Entre Ríos, en el marco de la Agenda Local 2040. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la planificación urbana y el desarrollo territorial con una visión de crecimiento ordenado, inclusivo y sostenible para la ciudad.

🔸 La jornada contó con la presencia de la arquitecta Silvana Codina y, de manera virtual, con el director de la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias y creador de la metodología Plan Base, reconocida por ONU-Hábitat, quien aportó una mirada internacional y especializada al proceso que se inicia en Nogoyá.

➡️ También participaron el arquitecto Bruno Reinheimer, director ejecutivo de la Fundación En Obras, y el arquitecto Luis Uriona, titular de la Secretaría de Planificación e Inversión de la provincia.

👉🏼 A partir de este convenio se pone en marcha una nueva etapa de trabajo conjunto con la comunidad, que incluirá instancias de participación y diálogo para avanzar en la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial de Nogoyá.

🔸 Desde el gobierno local se impulsa este tipo de procesos participativos con la convicción de que la planificación urbana y territorial constituye una herramienta fundamental para el crecimiento equilibrado de las ciudades.

➡️ En el encuentro estuvieron presentes la vicepresidente municipal Desireé Peñaloza, el concejal Exequiel Schönhals, el subsecretario de Obras Públicas Beltrán Lora, y el coordinador Legal y Técnico Jorge Ianuzzo.

Las autoridades destacaron que si bien queda mucho trabajo por delante, este acuerdo representa un paso importante para proyectar la Nogoyá de los próximos años con una mirada estratégica y de largo plazo.🤝

#Nogoyá #PlanificaciónUrbana #PlanificaciónTerritorial

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com