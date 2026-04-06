Agmer convocó a congreso extraordinario para este jueves en Colón

La convocatoria se enmarca en la decisión del sindicato tomada durante el plenario de secretarios generales realizado el 13 de marzo en Concepción del Uruguay, donde reclamó a la patronal “la urgente convocatoria a discusión salarial”.

La última negociación en la mesa paritaria se llevó a cabo los días 23 de febrero y 2 de marzo, y finalizó sin acuerdo. Ante esta situación, el Ejecutivo decidió otorgar el aumento mediante el decreto Nº 500/2026, abonando los montos por planilla complementaria junto con los haberes de febrero, publicó El Entre Ríos.

La propuesta oficial incluye un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar, un aumento del 100 por ciento en el boleto docente para trabajadores de la educación en cinco ciudades y sumas no remunerativas de 25.000 pesos para activos y 30.000 pesos para jubilados. Además, se prevé un aumento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y en el programa de Conectividad, con un tope de 60.000 pesos, garantizando que un docente recién ingresado no perciba menos de 750.000 pesos mensuales.

El último congreso de Agmer se realizó el 23 de febrero en Paraná, en plena negociación paritaria. En esa oportunidad, el sindicato rechazó la oferta gubernamental por incluir sumas no remunerativas y “en negro”. La negativa se repitió en la reunión del 2 de marzo, lo que derivó en una huelga provincial el 3 de marzo y en la marcha del 27 de marzo. Fuente: El Once

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