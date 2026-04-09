Agmer inició una acción de inconstitucionalidad por sumas no remunerativas en el aumento a docentes

La presentación ante el Poder Judicial de la Provincia se realizó con el objeto de que se declare la “inconstitucionalidad del decreto 500/26” del Poder Ejecutivo Provincial en cuanto al carácter “no remunerativo” de las sumas que dispuso incrementar en concepto de Fopid y Conectividad.

Además, se demanda “el envío de los fondos que corresponden a OSER y Caja de Jubilaciones en concepto de aportes patronales, como así también se abone a los trabajadores pasivos los montos proporcionales que corresponden por movilidad (82%) de los rubros salariales Fopid y CPC (conectividad)”.

Vale recordar que a través del decreto 500/26 -y luego de que su propuesta salarial fuera rechazada por todos los sindicatos docentes en negociaciones paritarias-, el gobierno provincial fijó de manera unilateral un aumento que incluyó montos en negro para trabajadores activos y jubilados.

El gremio docente expresó su rechazo al decreto del gobierno -que “además está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia”- y advirtió que “la inclusión de ‘montos en negro’ es una ilegalidad por contradecir lo establecido por la Constitución provincial”. Fuente: El Once

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