Agmer realiza elecciones para renovar sus autoridades

Además se renovarán las y los candidatos orgánicos para las próximas elecciones de representantes docentes en los cuerpos colegiados del Consejo General de Educación: Vocalía, Jurados de Concursos (Inicial y Primaria; Secundaria; Superior) y Tribunal de Calificaciones y Disciplina.

Las listas que compiten son dos: Marcha Blanca, encabezada por Abel Antivero y Multicolor, cuya candidata a secretaria General es Gimena García.

Hay más de 20.000 docentes habilitados para votar en las 214 mesas dispuestas en todo el territorio provincial.

El presidente de la Junta Electoral de AGMER, Alejandro Bernasconi, explicó a Elonce que “esta es una elección trascendente para el sindicato porque se renuevan todas las conducciones provinciales y departamentales, los congresales y también las futuras representaciones ante el Consejo General de Educación”.

También detalló que “hay urnas fijas y volantes a lo largo y ancho de la provincia”, indicó. Para consultar el lugar de votación, los afiliados deben ingresar su número de DNI en la web del sindicato o verificar el padrón electoral en cada seccional. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com