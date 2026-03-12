Agrotransporte

¡Sumate a nuestro equipo! 🔧🚛
🔎 Nos encontramos en la búsqueda de Mecánico/a de Transporte Pesado para incorporarse a una importante empresa del rubro logístico 🚚
📍 Zona: Nogoyá (Entre Ríos)
✅ Principales tareas:
– Diagnóstico: identificar fallas en sistemas mecánicos, eléctricos e hidráulicos utilizando herramientas como scanner, sistemas informáticos y otros.
– Mantenimiento preventivo: realizar revisiones periódicas, como cambios de aceite, filtros y lubricantes, etc. para prevenir averías.
– Reparaciones correctivas: desmontar, reparar y montar motores, sistemas de frenos, transmisión, dirección y sistemas de refrigeración y calefacción.
– Reemplazo de piezas: sustituir partes desgastadas como cojinetes, válvulas, engranajes y componentes de frenos, asegurando que las nuevas cumplan con las especificaciones.
– Mantenimiento de registros: documentar detalladamente todas las reparaciones, inspecciones y mantenimientos realizados con la App/Sistema que utiliza la empresa.
– Herrería y soldadura: en algunos casos, pueden realizarse trabajos de herrería o soldadura en la estructura de los camiones o semirremolques.
– Experiencia comprobable en mantenimiento de Flota Pesada preferentemente en empresas de Logística y Transporte.
– Conocimientos comprobables en Mecánica, elásticos, motores, frenos, etc.
*Las tareas contarán con la supervisión de los responsables del Taller.
📌 Requisitos:
– Perfiles con experiencia mínima de 1 año en mecánica pesada.
– Experiencia comprobable en las tareas (excluyente).
– Disponibilidad de ingreso inmediato.
– Licencia de conducir vigente (excluyente).
🗓️ Modalidad: Full time.
📲 Envíanos tus datos y CV a: 3468 52-1683
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com