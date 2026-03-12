Agrotransporte

Nogoyá Times

    ¡Sumate a nuestro equipo! 🔧🚛

    🔎 Nos encontramos en la búsqueda de Mecánico/a de Transporte Pesado para incorporarse a una importante empresa del rubro logístico 🚚

    📍 Zona: Nogoyá (Entre Ríos)

    ✅ Principales tareas:
    – Diagnóstico: identificar fallas en sistemas mecánicos, eléctricos e hidráulicos utilizando herramientas como scanner, sistemas informáticos y otros.
    – Mantenimiento preventivo: realizar revisiones periódicas, como cambios de aceite, filtros y lubricantes, etc. para prevenir averías.
    – Reparaciones correctivas: desmontar, reparar y montar motores, sistemas de frenos, transmisión, dirección y sistemas de refrigeración y calefacción.
    – Reemplazo de piezas: sustituir partes desgastadas como cojinetes, válvulas, engranajes y componentes de frenos, asegurando que las nuevas cumplan con las especificaciones.
    – Mantenimiento de registros: documentar detalladamente todas las reparaciones, inspecciones y mantenimientos realizados con la App/Sistema que utiliza la empresa.
    – Herrería y soldadura: en algunos casos, pueden realizarse trabajos de herrería o soldadura en la estructura de los camiones o semirremolques.
    – Experiencia comprobable en mantenimiento de Flota Pesada preferentemente en empresas de Logística y Transporte.
    – Conocimientos comprobables en Mecánica, elásticos, motores, frenos, etc.
    *Las tareas contarán con la supervisión de los responsables del Taller.

    📌 Requisitos:
    – Perfiles con experiencia mínima de 1 año en mecánica pesada.
    – Experiencia comprobable en las tareas (excluyente).
    – Disponibilidad de ingreso inmediato.
    – Licencia de conducir vigente (excluyente).

    🗓️ Modalidad: Full time.

    📲 Envíanos tus datos y CV a: 3468 52-1683

