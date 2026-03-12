Agrotransporte

¡Sumate a nuestro equipo! 🔧🚛

🔎 Nos encontramos en la búsqueda de Mecánico/a de Transporte Pesado para incorporarse a una importante empresa del rubro logístico 🚚

📍 Zona: Nogoyá (Entre Ríos)

✅ Principales tareas:

– Diagnóstico: identificar fallas en sistemas mecánicos, eléctricos e hidráulicos utilizando herramientas como scanner, sistemas informáticos y otros.

– Mantenimiento preventivo: realizar revisiones periódicas, como cambios de aceite, filtros y lubricantes, etc. para prevenir averías.

– Reparaciones correctivas: desmontar, reparar y montar motores, sistemas de frenos, transmisión, dirección y sistemas de refrigeración y calefacción.

– Reemplazo de piezas: sustituir partes desgastadas como cojinetes, válvulas, engranajes y componentes de frenos, asegurando que las nuevas cumplan con las especificaciones.

– Mantenimiento de registros: documentar detalladamente todas las reparaciones, inspecciones y mantenimientos realizados con la App/Sistema que utiliza la empresa.

– Herrería y soldadura: en algunos casos, pueden realizarse trabajos de herrería o soldadura en la estructura de los camiones o semirremolques.

– Experiencia comprobable en mantenimiento de Flota Pesada preferentemente en empresas de Logística y Transporte.

– Conocimientos comprobables en Mecánica, elásticos, motores, frenos, etc.

*Las tareas contarán con la supervisión de los responsables del Taller.

📌 Requisitos:

– Perfiles con experiencia mínima de 1 año en mecánica pesada.

– Experiencia comprobable en las tareas (excluyente).

– Disponibilidad de ingreso inmediato.

– Licencia de conducir vigente (excluyente).

🗓️ Modalidad: Full time.

📲 Envíanos tus datos y CV a: 3468 52-1683

