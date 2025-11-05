Aguinaldo 2025: cuándo se cobra en diciembre y cómo calcular cuánto te corresponde

Sueldo Anual Complementario

Se trata del Sueldo Anual Complementario, un ingreso extra destinado a jubilados, pensionados y trabajadores registrados. Requisitos para cobrar el aguinaldo. ¿Cuándo se paga en diciembre y cuánto me corresponde cobrar en diciembre?

Diciembre se acerca y con él uno de los pagos más esperados por trabajadores, jubilados y pensionados: el aguinaldo. Este ingreso adicional, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), se abona dos veces al año y representa un alivio económico clave.

La segunda cuota del aguinaldo se paga en diciembre y corresponde al 50% del mejor salario bruto mensual percibido entre julio y diciembre. Su cálculo, requisitos y fecha de cobro están regulados por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que establece condiciones claras para su liquidación.

¿Cuándo se paga el aguinaldo en diciembre?

La ley establece que el aguinaldo debe abonarse antes del 18 de diciembre. Sin embargo, muchas empresas lo adelantan entre el 15 y el 17, para que los trabajadores puedan disponer del dinero antes de las Fiestas.

Los empleadores tienen un margen adicional de cuatro días hábiles para regularizar el pago sin recibir sanciones. En el caso de jubilados y pensionados, el aguinaldo se paga en las mismas fechas, según el calendario que publicará la ANSES a comienzos de diciembre.

Requisitos para cobrar el aguinaldo

El aguinaldo de diciembre 2025 está dirigido a:

-Trabajadores registrados en relación de dependencia.

-Empleadas domésticas registradas bajo la Ley 26.844.

-Personal estatal (nacional, provincial y municipal).

-Trabajadores rurales.

-Contratados o eventuales que realizan aportes en blanco.

-Jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.

Quedan excluidos los trabajadores informales, monotributistas sin empleados a cargo, autónomos y beneficiarios de planes sociales, ya que no están alcanzados por la ley.

Aguinaldo 2025: ¿cuánto me corresponde cobrar en diciembre?

El monto del aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor salario bruto mensual recibido entre julio y diciembre. Si la persona no trabajó todos los meses, se paga el proporcional correspondiente.

-Fórmula: (mejor salario bruto/12) x cantidad de meses trabajados.

Se incluyen todos los conceptos remunerativos, como el sueldo básico, comisiones, premios y adicionales. No se computan los montos no remunerativos, como viáticos o bonificaciones especiales.

Ejemplo:

-Si el mejor sueldo fue de $ 1.000.000 y se trabajó todo el semestre, el aguinaldo será de $ 500.000. Fuente: El Once

