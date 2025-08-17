Agustín Canapino logró su primera pole en TC Pick Up y rompió la hegemonía de Werner

El sábado no había comenzado bien para Canapino, quien se perdió el segundo entrenamiento por problemas en la caja de velocidades. Sin embargo, su equipo apostó por ajustes en la puesta a punto, que resultaron determinantes: marcó un tiempo de 1m28s813 y no solo se quedó con la pole, sino que rompió el récord del circuito bajando en 2s858 el tiempo que mantenía Agustín Martínez desde 2022.

“Haber sacado adelante un día que arrancó difícil por los problemas en la transmisión tiene un doble sabor. Apostamos a algunos cambios en la puesta a punto con los que dimos en la tecla, y después salió una vuelta casi perfecta pese a que estábamos bastante crudos”, expresó Canapino en diálogo con Campeones Radio y AM590 Continental.

Werner, segundo pero todavía dominante en el año

Aunque no pudo extender su racha, Mariano Werner no se fue disconforme. El piloto del Coiro Dole Racing finalizó a 0s155 de Canapino y se mantiene como uno de los grandes protagonistas del torneo 2025. El entrerriano acumula 4 poles y 2 segundos puestos en seis fechas, con una regularidad que lo posiciona entre los máximos candidatos al título.

“Estoy contento. Fue una buena clasificación porque no estábamos bien en los entrenamientos, pero evidentemente era el neumático. Tuve buenas sensaciones en general, aunque no estamos rápidos por derecho: perdemos dos décimas y es mucho en esta pista”, comentó Werner en la misma transmisión radial.

Detrás de ellos, Juan José Ebarlín (Toyota Hilux) y Germán Todino (Toyota Hilux) también mostraron un gran rendimiento y se ganaron el derecho a largar desde la primera fila en las series que se disputarán el domingo por la mañana.

Las series definirán los protagonistas del domingo

La actividad continuará este domingo con las dos series clasificatorias. En la primera batería, programada para las 9:15, largarán desde la punta Agustín Canapino y Juan José Ebarlín. En la segunda serie, a las 9:40, lo harán Mariano Werner y Germán Todino, todos con unidades Toyota Hilux, excepto Canapino, que representa a Chevrolet.

La jornada del domingo se anticipa intensa, con una lucha cerrada entre los pilotos más fuertes del campeonato. Canapino, ahora con el envión anímico de su primera pole, buscará cerrar un fin de semana perfecto con una victoria que lo afiance en la pelea grande.

Así, la sexta fecha del TC Pick Up se convierte en un punto de inflexión para el arrecifeño, que empieza a consolidarse en una categoría que promete cada vez más espectáculo. (Con información de Campeones)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com