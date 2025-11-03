Nogoyá Times

    Alejandro Lew será el nuevo secretario de Finanzas

    Cambios en el Gabinete

    El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que Alejandro Lew se sumará al equipo económico como nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Pablo Quirno.
    “Nuevo Secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas”, señaló Caputo en una publicación en la red social X.

     

     

    Agregó que “Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido Ale al equipo!!”.

     

    Lew reemplazará a Pablo Quirno, quien dejó su cargo en las últimas semanas y fue designado ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (Fuente: Noticias Argentinas)

