Alejandro Lew será el nuevo secretario de Finanzas

“Nuevo Secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas”, señaló Caputo en una publicación en la red social X.

Agregó que “Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido Ale al equipo!!”.

Lew reemplazará a Pablo Quirno, quien dejó su cargo en las últimas semanas y fue designado ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (Fuente: Noticias Argentinas)

