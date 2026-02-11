Alerta naranja y amarilla por tormentas en Entre Ríos: prevén hasta 90 mm y ráfagas intensas

Pronóstico

La alerta naranja y amarilla por tormentas en Entre Ríos fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves. Se anuncian lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y acumulados que alcanzarían los 90 milímetros en algunos sectores.

La alerta naranja y amarilla por tormentas en Entre Ríos encendió las advertencias para este jueves en gran parte del territorio provincial. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante las próximas 24 horas se espera inestabilidad con probabilidad de tormentas fuertes, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento de considerable intensidad.

De acuerdo al organismo oficial, los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Diamante, Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador serán los más afectados por los fenómenos de mayor severidad. En estas zonas, la jornada comenzará bajo alerta amarilla, escalará a nivel naranja durante la mañana y por la tarde volverá a descender a amarillo. El parte meteorológico detalla que “el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”. Departamentos bajo mayor impacto y acumulados previstos En tanto, para los departamentos Tala, Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria, Uruguay, Islas y Colón se mantiene vigente una alerta amarilla desde la madrugada hasta la noche del jueves. Sin embargo, el SMN advirtió que algunos fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte a severa de manera localizada. En estas zonas del sur y este provincial, el organismo ratificó que “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual”. Los especialistas señalaron que la inestabilidad comenzaría a intensificarse desde la madrugada del jueves, con núcleos de tormenta que podrían desarrollarse rápidamente durante la mañana. Las condiciones tenderían a mejorar de forma gradual hacia el final del día, aunque no se descartan chaparrones aislados en algunas localidades.

Recomendaciones ante alerta amarilla y naranja

Frente a este escenario de alerta naranja y amarilla por tormentas en Entre Ríos, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos y prevenir incidentes. En el caso del nivel amarillo, se aconseja evitar salir de los hogares si no es necesario, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

También se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua en las viviendas, cerrar puertas y ventanas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Para quienes se encuentren al aire libre, se sugiere buscar refugio inmediato en construcciones cerradas o vehículos.

En el nivel naranja, las medidas se intensifican: seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es imprescindible y permanecer en edificaciones seguras. Además, se aconseja alejarse de zonas inundables, no transitar por calles anegadas y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. También se recomienda cargar los celulares con anticipación y agendar los números de Protección Civil, Bomberos y Policía. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com