Alerta por tormentas: cuándo se producirían y a qué departamentos afectarán

Pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos. Se prevé que se registren lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo en varios departamentos,

Según el organismo, “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”.

Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta amarilla: tormentas hasta el mediodía del domingo

En tanto, la alerta amarilla por tormentas se extenderá hasta el mediodía del domingo en el resto de los departamentos entrerrianos. El informe del SMN advierte que las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que superarían los 60 km/h.

Los acumulados estimados para esta zona se ubican entre 20 y 60 mm, con posibilidad de valores más altos en sectores puntuales.

Otras provincias bajo alerta

Además de Entre Ríos, los avisos por tormentas se extienden a Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, y zonas de La Rioja, San Juan y Mendoza.

Se trata de un sistema frontal de amplia cobertura, que marcará el inicio de condiciones más frescas en todo el centro del país. Fuente: El Once

