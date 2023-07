Almacenes: “Los precios aumentan entre un 8% y 15% cada mes”

Como impacta la inflación en los almacenes

El propietario de un almacén comentó que “todos los productos aumentan mes a mes”. En ese sentido, dijo que “la gente busca descuentos y utiliza mucho las app de los bancos o Billetera Entre Ríos” para reducir gastos.

El dólar blue cerró a $553 este jueves. Durante la semana, tuvo subas y bajas pronunciadas, tras las medidas económicas que anunció el gobierno nacional el lunes.

En ese sentido, consultó en un comercio barrial cómo impactan estas medidas y la suba del dólar en el precio de los productos.

Mario Sarli, comentó que “siempre que aumenta el dólar aumenta todo. Lo único que estaba retrasado en su precio hasta hoy era la carne, pero lo demás aumenta todo igual, entre un 8% y 15% todos los meses. Nada escapa”.

En ese sentido, informó que “ya me anticiparon que los lácteos de primeras marcas tendrán una suba del 10% desde el 1º de agosto”.

“La gente pregunta todos los días, busca todos los descuentos que puede conseguir a través de las aplicaciones de los Bancos, de la Billetera Entre Ríos, pero está todo cada vez más difícil. Los almaceneros vendemos cada vez menos y la inflación nos empobrece a todos”, agregó.

“Todo el mundo dice que es especulación y puede ser, pero no lo hacemos los almaceneros porque no tenemos para stockearnos, en primer lugar. Trabajamos casi que con los productos diarios nada más. Segundo, si no vendemos no ganamos. Si no rotamos mercadería no ganamos. El gobierno no intercede donde tiene que interceder. Los Precios Justos y Cuidados nunca llegaron a los que menos tienen”, remarcó.

Y aseguró: “Nosotros no remarcamos precios a cada segundo, hay que ver los grandes, los formadores de precios. Nosotros cambiamos el precio solo cuando compramos. No me levanto todas las mañanas pensando cuánto voy a aumentar. Cuando vienen los aumentos a veces nosotros compramos la mercadería al mismo precio que la estábamos vendiendo. Perdemos nuestra ganancia, trabajo, todo”. Fuente: El Once

