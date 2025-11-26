Altas temperaturas en Entre Ríos y la región: cuándo llegaría el cambio de tiempo

En tanto, para el extremo norte del territorio se espera que la temperatura se mantenga claramente elevada, como en Formosa, Santiago del Estero, Chaco, el norte de Santa Fe, Tucumán y el noreste argentino. En estas regiones, las máximas oscilarán entre 28°C, 33°C e incluso hasta 40°C en algunos sectores, convirtiéndose nuevamente en la zona más cálida del país.

Hacia un fin de semana con lluvias y tormentas más generalizadas

A partir del jueves comenzará a romperse la persistencia de las condiciones observadas en esta primera mitad de la semana. El ingreso de un sistema de altas presiones en la Patagonia generará un cambio sustancial del viento al este en la franja central del país entre el jueves y el viernes.

Con esto, el calor empezará a moderarse en el centro de Argentina y en Cuyo, aunque seguirá siendo intenso en las provincias del norte.

Para el jueves a la tarde y noche, algunas lluvias y tormentas aisladas podrían avanzar por la región central, afectando parcialmente a Córdoba, el sur de Santa Fe y el este de Buenos Aires, con posible aproximación al Área Metropolitana hacia el cierre del día.

Entre el final del viernes y el sábado, la actividad de lluvias y tormentas tomará un carácter más generalizado e intenso. Primero afectará el centro-oeste del país, pero se irá desplazando rápidamente durante el fin de semana hacia las provincias centrales y, posteriormente, al Litoral. Fuente: El Once

