Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Nacionales Noticias Política

    Amet hará paro el martes por posible desfinanciamiento de las escuelas técnicas

    Nogoyá Times Posted on

    Reclamo docente en defensa de la educación técnica

    El sindicato de docentes técnicos anunció un paro de 24 horas y participación en una movilización nacional. La medida fue definida en el Congreso provincial de Amet ante la eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional prevista en el Presupuesto 2026.
    La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet) anunció un paro de 24 horas para el próximo martes en rechazo al posible desfinanciamiento de las escuelas técnicas y agrotécnicas del país, previsto en el proyecto de Presupuesto 2026. La medida fue confirmada por el secretario General de Amet Entre Ríos, Andrés Besel, quien adelantó que la seccional provincial participará de la movilización que se realizará ese mismo día en la ciudad de Buenos Aires.
    El anuncio se realizó este jueves durante el Congreso Provincial de Amet, donde se definió un Plan de Lucha ante la decisión del Gobierno nacional de derogar el artículo 52 de la Ley N° 26.058 de Educación Técnico Profesional, que establece la creación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Este fondo es clave para el financiamiento de equipamiento, infraestructura y formación docente en instituciones técnicas de todo el país.

     

    “Destruiría el presente y el futuro de las escuelas”

     

    En declaraciones a APFDigital, Besel advirtió que la eliminación del fondo “destruiría el presente y el futuro de las escuelas técnicas y agrotécnicas”, y adelantó que el gremio presentará un documento firmado por más de mil docentes de todo el país para exigir que el Congreso no apruebe la iniciativa.

    “Se van a pedir audiencias y entrevistas con los legisladores nacionales y hasta con el gobernador para llevar el documento elaborado por docentes, con la esperanza de que los acompañen con el voto”, sostuvo el dirigente sindical.

     

    Amet también resolvió que, en caso de que el proyecto avance en las comisiones de Presupuesto o Educación, se realizará una nueva movilización nacional para reafirmar el rechazo a la derogación del fondo y exigir la continuidad del financiamiento a la educación técnica profesional.

     

    Acciones en Entre Ríos

     

    Además del paro del martes, el miércoles se llevará a cabo la elección de delegados en todas las escuelas técnicas de Entre Ríos, proceso que se realizará con reparto de volantes y afiches en el marco de la protesta. Según Besel, el objetivo es “concientizar a la comunidad educativa sobre la gravedad de la situación y la necesidad de defender el sistema técnico profesional”.

    El Congreso provincial también resolvió invitar a directivos, exalumnos, centros de estudiantes y cooperadoras escolares a unificar criterios y elaborar escritos para presentar a diputados y senadores nacionales. La idea es fortalecer una red de apoyo que trascienda los límites sindicales y garantice una defensa colectiva del modelo educativo técnico.

     

    Reclamo por el reconocimiento de los vocales

     

    Por otro lado, el gremio avaló el trabajo de los vocales de Amet en el Consejo General de Educación, quienes —según Besel— “no han tenido reconocimiento ni participación efectiva en las decisiones del organismo”. Desde el sindicato instaron al Ministerio de Educación provincial a incorporar los aportes realizados por sus representantes para mejorar las condiciones de las escuelas técnicas entrerrianas.

     

    Una defensa en marcha

     

    Con estas medidas, Amet busca visibilizar un conflicto que preocupa a miles de docentes y estudiantes del sistema técnico y agrotécnico en todo el país. “La educación técnica es motor de desarrollo y no puede quedar sin financiamiento”, expresó Besel, anticipando que la organización continuará su plan de acción hasta que el Gobierno nacional garantice los recursos necesarios para sostener la formación profesional. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like