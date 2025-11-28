Amplían alertas por tormentas fuertes para Entre Ríos el fin de semana: las zonas afectadas

Alerta para el domingo

Zonas afectadas el domingo

Para el domingo, el SMN extendió el alerta a un sector más amplio del territorio provincial. Los departamentos alcanzados serán Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

Al igual que en la jornada previa, se prevén tormentas de diversa intensidad con potencial de chaparrones fuertes, abundante actividad eléctrica, granizo aislado y ráfagas intensas. Los acumulados de lluvia estimados se mantuvieron entre los 30 y 65 milímetros, con posibilidad de superarse en zonas puntuales.

Pronóstico del fin de semana

Sábado

El sábado presentará condiciones inestables desde la mañana, con una temperatura mínima de 20°C y una máxima cercana a 33°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá sostenida durante todo el día.

Domingo

El domingo persistirá la inestabilidad, con lluvias en distintos momentos de la jornada. Se espera una mínima de 18°C y una máxima aproximada de 25°C, lo que marcará un descenso en relación al día anterior.

Inicio de diciembre con descenso térmico

El SMN anticipó que el lunes, coincidiendo con el inicio de diciembre, se producirá un cambio significativo en las condiciones del tiempo. El avance de una masa de aire más frío y seco detrás del frente provocaría un descenso notable de temperatura en la franja central y norte del país.

Este ingreso de aire fresco también generará un marcado descenso en los niveles de humedad y favorecerá un inicio de semana más estable. Aunque podrían observarse algunos remanentes de nubosidad, el panorama general será considerablemente más tranquilo en comparación con las jornadas previas afectadas por lluvias y tormentas. Fuente: El Once

