Amplían el alerta por tormentas en Entre Ríos: qué zonas afecta y cuándo llegan las lluvias

De acuerdo al informe del organismo nacional, rige una alerta amarilla por tormentas para los departamentos de Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Gualeguay y Victoria. En estas zonas se prevén lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, el SMN señaló que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual. Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias, especialmente en áreas vulnerables a anegamientos temporarios.

Inestabilidad marcada en el sur provincial

En el sur de la provincia, la situación también será inestable, aunque con algunas diferencias en cuanto a los tiempos de mayor impacto. Los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Islas del Ibicuy, Tala y Colón presentan una mayor probabilidad de tormentas durante la madrugada del viernes, con eventos que podrían ser localmente intensos en las primeras horas del día.

Con el correr de la jornada, las probabilidades de lluvias en estos departamentos tenderían a disminuir hacia la tarde, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto y no se descartan chaparrones aislados. Desde los organismos de emergencia recomiendan circular con precaución en rutas y caminos rurales debido a la posible reducción de visibilidad y calzadas resbaladizas.

Por otra parte, el norte entrerriano experimentará un comportamiento algo distinto. En los departamentos Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación se espera una madrugada mayormente nublada, sin fenómenos significativos en las primeras horas. Sin embargo, hacia la tarde del viernes aumentarán las probabilidades de lluvias y tormentas, algunas de ellas de moderada intensidad.

Recomendaciones ante el alerta por tormentas en Entre Ríos

Frente al alerta por tormentas en Entre Ríos, el SMN recuerda una serie de medidas preventivas: no sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües, asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Las autoridades provinciales y municipales se mantienen en estado de atención ante posibles contingencias, mientras que se insiste en la importancia de seguir los reportes meteorológicos actualizados. El desarrollo de las tormentas será monitoreado de manera constante, ya que no se descartan nuevas actualizaciones del alerta en las próximas horas. Fuente: El Once

