Ampliaron a toda la provincia el alerta por tormentas y posible granizo: cuándo impactará

Según el reporte difundido , el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El SMN precisó además que se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan ser superados de manera puntual, especialmente durante los eventos más intensos.

Alerta amarilla para el miércoles

Alerta amarilla para el miércoles en toda la provincia

De acuerdo al pronóstico oficial, las tormentas severas comenzarían a desarrollarse durante la mañana del miércoles, con una progresiva intensificación a lo largo del día. En algunas localidades, los fenómenos podrían extenderse hasta horas de la noche, dependiendo de la evolución del sistema frontal que avanza sobre la región.

Las autoridades meteorológicas recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de ráfagas fuertes, anegamientos temporarios y caída de granizo.

Alerta amarilla para el jueves

Advertencia también para el jueves

Además del alerta vigente para el miércoles, el SMN informó que en el sector oeste de la provincia también rige un alerta amarilla para este jueves. En esa zona se esperan nuevamente tormentas de variada intensidad, con características similares a las previstas para la jornada anterior.

El área será afectada por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican nuevamente entre los 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superarse de forma puntual.

El alerta para el jueves abarca los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. Fuente: El Once

