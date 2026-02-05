Anmat prohibió productos capilares, perfumes y domisanitarios por irregularidades

En la Disposición 227/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se prohibe el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución de productos de la marca Shine Hair por no poseer datos de su inscripción. Se trata de sus células madre vegetales, crema ácida extra hidratación, Nutriplex hialurónico, keratina líquida, levanta muertos, shampoo extra ácido, shampoo equishine y acondicionador extra ácido.

A través de la Disposición 234/2026, la Anmat impuso sanciones a la marca Mumytalooks y prohibió su shampoo plex premium, shampoo full detox, nutrición full detox, crema nutri plex, tratamiento brillo plex, máscara capilar plex, matizador matiz plex, shampoo hidrocolágeno marino, nutrición hidrocolágeno marino, protector térmico plex, crema de peinar plex, desenredante coco plex, serum de puntas plex y alisado plex, también por contar con irregularidades en su inscripción.

En ambos casos, la entidad informó que podrían contener formol como activo alisante, con lo cual su uso no se encuentra autorizado y puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador. Indicó, además, que los alisadores para el pelo que poseen el ingrediente pueden generar diversas reacciones, como “irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo”.

Según se advirtió, “frente a la exposición crónica, pueden desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo”.

En tanto, en la Disposición 228/2026, se establecieron prohibiciones para los perfumes de autor y artesanales de la marca Zentidos. Según aseguró la Anmat se trata de productos cuyos datos identificatorios no corresponden con los obrantes en el rotulado. La misma medida fue impuesta para el producto “Escudo reparador de caries Odontic”, de la empresa Nudenta.

A su vez, a través de la Disposición 232/2026, la Anmat prohibió el uso, elaboración y venta del producto identificado como: “Jabón líquido higienizante, marca Plus, “elaborado por Química El Regreso, RNE: 020045390”.

“Consultada la base de datos de cosméticos inscriptos, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondiesen con los obrantes en el rotulado del citado cosmético”, explicó y detalló que el establecimiento tampoco tenía habilitación.

Por último, en la Disposición 230/2026, se publicaron prohibiciones para los productos domisanitarios de la firma Química C.E.A porque no estaba inscripta y presentaba irregularidades. En este caso, la medida regirá hasta que se verifiquen los datos correctamente. Fuente: El Once

