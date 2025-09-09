Nogoyá Times

    ANSES cuándo cobro: el cronograma de pagos para este martes

    Quiénes reciben hoy las distintas prestaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social.

    La ANSES informó el cronograma de pagos para este martes 9 de septiembre de 2025 para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

    Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

    Documentos terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre.

    Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

    Documentos terminados en 1: martes 9 de septiembre.

     

    Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy

    Documentos terminados en 1: martes 9 de septiembre.

     

    SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

    Documentos terminados en 1: martes 9 de septiembre.

     

    Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

    Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

     

    Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

    Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre. Fuente: El Once

