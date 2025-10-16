ANSES: el cronograma de pagos para este jueves

En esta jornada, cobran los beneficiarios con documentos terminados en los números indicados según cada prestación, tanto en cuentas bancarias como en sucursales habilitadas.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo cobran este jueves los documentos terminados en 6.

El organismo recordó que los titulares pueden acceder a sus haberes a través de cajeros automáticos, sin necesidad de concurrir al banco en la fecha asignada, y que los montos estarán acreditados en sus cuentas según el calendario oficial.

Asignaciones sociales: AUH, AUE y SUAF

Asignación Universal por Hijo (AUH): cobran hoy los titulares con DNI terminados en 6.

Asignación por Embarazo (AUE): perciben el beneficio quienes tienen DNI terminados en 4.

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): también cobran los beneficiarios con DNI terminados en 6.

Estos pagos corresponden al mes de octubre e incluyen los montos actualizados conforme a la última movilidad dispuesta por el organismo.

Asignación por Prenatal y por Maternidad

ANSES informó además que este jueves cobran la Asignación por Prenatal y Maternidad las personas con documentos terminados en 8 y 9.

El beneficio se acredita directamente en las cuentas declaradas por los empleadores o titulares registrados en el sistema de seguridad social.

Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares

Por otro lado, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas continúan con su calendario habitual: todas las terminaciones de documentos podrán cobrar hasta el 10 de noviembre.

El organismo recordó que estos pagos se pueden consultar de manera personalizada en el sitio web oficial www.anses.gob.ar, ingresando con Clave de la Seguridad Social, o llamando al 130.

Próximas fechas y recomendaciones

La ANSES mantiene su calendario de pagos activo durante todo el mes de octubre. El cronograma continuará este viernes 17 con los documentos terminados en 7, tanto para jubilaciones y pensiones mínimas como para AUH y SUAF. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com