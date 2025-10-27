ANSES: estiman de cuánto podría ser el aguinaldo para jubilados en diciembre

ANSES acaba de confirmar que en noviembre, jubilados, pensionados y asignaciones sociales recibirán un aumento superior al 2%, lo cual lleva a la jubilación mínima a superar la barrera de los 330 mil pesos. Si bien no hay un monto oficial del aguinaldo, por la falta del conocimiento del aumento de diciembre, ya se especula con lo que marcan las principales consultoras privadas.

ANSES: quiénes cobran el aguinaldo y cómo se calcula

En junio y diciembre, ANSES y el gobierno nacional acreditan lo que es el Sueldo Anual Complementario, o más conocido como aguinaldo. Hay que saber que este importante refuerzo es equivalente al 50 % del haber mensual más alto recibido entre hasta el momento.

Jubilados y pensionados son los dos únicos grupos de ANSES que reciben dos veces al año el aguinaldo. Para poder calcular el monto que recibirán, el gobierno nacional y el organismo definieron que no se contemplará el refuerzo de 70 mil pesos que se le paga a los que cobran la mínima, ya que está afrontado por el gobierno nacional, se paga de forma separada y no es remunerativo.

Según la Ley 27.073 de Contrato de Trabajo, el aguinaldo debe abonarse en dos cuotas: la primera con vencimiento el 30 de junio y la segunda antes del 18 de diciembre de cada año.

Esto quiere decir que en algunos casos, ANSES y el gobierno nacional, están obligados a acreditarlo antes del pago de haberes de algunos jubilados y pensionados.

Aguinaldo a jubilados: estimaciones de consultoras del aumento de diciembre

ANSES acaba de confirmar que jubilados, pensionados y asignaciones sociales recibirán un aumento del 2.08% en el mes de noviembre. Esto surge a partir de la confirmación del porcentaje de inflación anunciado por el INDEC, correspondiente a septiembre.

Si bien no hay una forma certera de conocerlo hasta mediados de noviembre, cuando el INDEC informe la inflación correspondiente a octubre, ANSES ya estima un posible porcentaje de aumento a partir de lo que informan distintas consultoras.

Lo que marcan como aumento de ANSES para diciembre las principales consultoras, surgiendo del porcentaje de inflación del gobierno nacional, son los siguientes números:

-Eco Go: 2.6%

-Econoviews: 2.4%

-C&T Asesores Económicos: 2%

Teniendo en cuenta cualquiera de estos aumentos, la jubilación mínima de ANSES pasaría a $341.811 en el caso de la inflación mayor, mientras que si el porcentaje es el más bajo, sería de $340.113.

A partir de ello, estaríamos hablando de un aguinaldo para jubilados de ANSES que rondaría entre $170.056 y $170.905. (Con información de Diario Uno)

