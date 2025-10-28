Anses oficializó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre

Quiénes cobran el bono

El beneficio alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluidos los regímenes nacionales generales, las ex cajas provinciales transferidas a la Nación y los regímenes especiales derogados. También lo percibirán los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las pensiones no contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y pensiones graciables.

El bono extraordinario de $70.000 se pagará como complemento a los haberes previsionales, que este mes se actualizan en función del índice de inflación publicado por el Indec. De acuerdo con los datos de septiembre, el reajuste será del 2,08%, en línea con la variación de precios del 2,1%.

Anses

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con este ajuste, la jubilación mínima se elevará a $333.052,70, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar será de $403.052,70.

Los valores actualizados para noviembre son los siguientes:

Jubilación mínima: $333.052,70 + bono de $70.000 = $403.052,70

Jubilación máxima: $2.241.129,34

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88

De esta manera, el bono previsional volverá a funcionar como refuerzo de los haberes más bajos, en el marco de la política de asistencia económica a adultos mayores y personas con discapacidad.

Cómo consultar el cobro en Anses

Los beneficiarios pueden verificar la fecha y lugar de cobro a través del calendario de pagos mensual que publica la Anses. Para ello deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial de la Anses.

Completar el formulario con el número de beneficio o CUIL.

Hacer clic en el botón “Consulta”.

El sistema informará el lugar y la fecha asignada para cobrar la prestación.

Cómo tramitar una jubilación

Quienes deseen iniciar un trámite jubilatorio deben acceder al sitio Mi Anses, ingresar con su CUIL y clave de la seguridad social, y verificar que todos los aportes estén registrados en la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral.

En caso de que falte información, se deberá presentar la documentación correspondiente: certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de obra social o declaración jurada, junto con el formulario 6.18 (Solicitud de Prestaciones Previsionales).

Finalmente, se debe solicitar un turno presencial en una oficina de Anses y presentarse con DNI el día asignado. (La Nación)

