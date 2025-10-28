Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Economía Nacionales Noticias

    Anses oficializó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre

    Nogoyá Times Posted on
    Por medio del Decreto 771/2025, la Anses confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 que se sumará a los haberes previsionales actualizados en noviembre. La medida busca compensar los efectos de la inflación sobre las jubilaciones y pensiones.
    La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este martes el pago del bono de $70.000 que los jubilados y pensionados recibirán en noviembre, según el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida forma parte del esquema habitual de refuerzo mensual que busca “compensar los efectos de la inflación sobre los haberes previsionales”, según precisó el texto oficial. 

    Quiénes cobran el bono

    El beneficio alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluidos los regímenes nacionales generales, las ex cajas provinciales transferidas a la Nación y los regímenes especiales derogados. También lo percibirán los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las pensiones no contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y pensiones graciables.

     

    El bono extraordinario de $70.000 se pagará como complemento a los haberes previsionales, que este mes se actualizan en función del índice de inflación publicado por el Indec. De acuerdo con los datos de septiembre, el reajuste será del 2,08%, en línea con la variación de precios del 2,1%.

    Anses
    Anses

    Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

    Con este ajuste, la jubilación mínima se elevará a $333.052,70, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar será de $403.052,70.

    Los valores actualizados para noviembre son los siguientes:

    Jubilación mínima: $333.052,70 + bono de $70.000 = $403.052,70

    Jubilación máxima: $2.241.129,34

    Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

    Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88

    De esta manera, el bono previsional volverá a funcionar como refuerzo de los haberes más bajos, en el marco de la política de asistencia económica a adultos mayores y personas con discapacidad.

     

    Cómo consultar el cobro en Anses

    Los beneficiarios pueden verificar la fecha y lugar de cobro a través del calendario de pagos mensual que publica la Anses. Para ello deben seguir estos pasos:

    Ingresar a la página oficial de la Anses.

    Completar el formulario con el número de beneficio o CUIL.

    Hacer clic en el botón “Consulta”.

    El sistema informará el lugar y la fecha asignada para cobrar la prestación.

     

    Cómo tramitar una jubilación

    Quienes deseen iniciar un trámite jubilatorio deben acceder al sitio Mi Anses, ingresar con su CUIL y clave de la seguridad social, y verificar que todos los aportes estén registrados en la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral.

     

    En caso de que falte información, se deberá presentar la documentación correspondiente: certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de obra social o declaración jurada, junto con el formulario 6.18 (Solicitud de Prestaciones Previsionales).

    Finalmente, se debe solicitar un turno presencial en una oficina de Anses y presentarse con DNI el día asignado. (La Nación)

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like