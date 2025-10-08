Anses paga este miércoles jubilaciones mínimas, AUH y pensiones no contributivas

Nogoyá Times

    La Administración Nacional de la Seguridad Social abona este miércoles 8 de octubre las jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo y las Pensiones No Contributivas. Las prestaciones recibieron un aumento del 1,88% por la actualización inflacionaria.
    La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia este miércoles la entrega de las prestaciones sociales correspondientes al mes de octubre de 2025. El organismo previsional abonará jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), y las Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros beneficios.
    El cronograma de pagos se define según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para esta jornada, cobran los beneficiarios con DNI finalizados en 0 en los casos de jubilaciones mínimas y asignaciones familiares. En tanto, las PNC alcanzan a los documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, mientras que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan a todas las terminaciones entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.

     

    Actualización de haberes del 1,88%

    Durante octubre, las prestaciones sociales de Anses se pagan con un incremento del 1,88%, correspondiente al ajuste por inflación registrado en agosto, que fue del 1,9%. Este mecanismo de actualización mensual se aplica utilizando los valores precisos con dos decimales, según lo establecido por el organismo previsional.

    Con esta actualización, el monto de las jubilaciones mínimas y asignaciones familiares refleja el aumento correspondiente al décimo mes del año, en línea con el índice de precios al consumidor.

    Cómo consultar el lugar y fecha de cobro

    Las personas que deseen conocer cuándo y dónde cobran su prestación pueden hacerlo ingresando al sitio web oficial de www.anses.gob.ar.

    Los pasos son los siguientes:

    Ingresar al apartado “Fecha y lugar de cobro”.

    Completar el formulario con el número de beneficio o CUIL.

    Presionar el botón “Consulta”.

    El sistema informará automáticamente el día exacto del depósito y el lugar de cobro habilitado.

    Además, quienes todavía no poseen su Clave de la Seguridad Social pueden crearla desde la misma web, lo que permite acceder a todos los trámites y consultas personales en línea. (La Nación)

