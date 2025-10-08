Anses paga este miércoles jubilaciones mínimas, AUH y pensiones no contributivas

Actualización de haberes del 1,88%

Durante octubre, las prestaciones sociales de Anses se pagan con un incremento del 1,88%, correspondiente al ajuste por inflación registrado en agosto, que fue del 1,9%. Este mecanismo de actualización mensual se aplica utilizando los valores precisos con dos decimales, según lo establecido por el organismo previsional.

Con esta actualización, el monto de las jubilaciones mínimas y asignaciones familiares refleja el aumento correspondiente al décimo mes del año, en línea con el índice de precios al consumidor.

Anses

Cómo consultar el lugar y fecha de cobro

Las personas que deseen conocer cuándo y dónde cobran su prestación pueden hacerlo ingresando al sitio web oficial de www.anses.gob.ar.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al apartado “Fecha y lugar de cobro”.

Completar el formulario con el número de beneficio o CUIL.

Presionar el botón “Consulta”.

El sistema informará automáticamente el día exacto del depósito y el lugar de cobro habilitado.

Además, quienes todavía no poseen su Clave de la Seguridad Social pueden crearla desde la misma web, lo que permite acceder a todos los trámites y consultas personales en línea. (La Nación)

