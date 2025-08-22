Aparecieron más de 100 peces muertos en un arroyo entrerriano

En el informe se registró la existencia de más de 100 ejemplares sin vida, en su mayoría sábalos, distribuidos en un tramo de aproximadamente 500 metros del curso de agua. El sitio afectado es un espacio muy concurrido por turistas debido a su belleza natural.

El arroyo Perucho Verna, afluente del río Uruguay, ha sido escenario de otros episodios similares en el pasado. En oportunidades anteriores se comprobó que las mortandades se relacionaron con el drenaje de agrotóxicos y el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento.