Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Apertura de Sesiones Ordinarias 2026

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    Durante la noche del viernes 6 de marzo, en el recinto del Concejo Deliberante, el presidente municipal, Bernardo Schneider, en la apertura de sesiones dio un detalle pormenorizado de las acciones de gobierno de las diferentes carteras municipales durante el 2025.
     Además, realizó algunos anuncios respecto a gestiones en materia de obras públicas, desarrollo social, ambiente, parque industrial, cultura, entre otras políticas para la ciudad.
    En este marco, el mandatario resaltó el concepto de gestionar, enfatizó en la administración y optimización de los recursos, la apertura a posibilidades, el trabajo conjunto con vecinos, la labor
    en el ordenamiento y la modernización del Estado, entre otros.
    Cabe destacar que participaron el senador departamental Rafael Cavagna, funcionarios provinciales, municipales, autoridades policiales y vecinos de diferentes barrios.
    Puede ser una imagen de una o varias personas
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de una o varias personas y personas sonriendo
    Puede ser una imagen de una o varias personas
    Puede ser una imagen de una o varias personas
    Puede ser una imagen de una o varias personas
    Puede ser una imagen de una o varias personas y sala de prensaPuede ser una imagen de una o varias personas
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de una o varias personas, personas estudiando y personas sonriendo
    Puede ser una imagen de una o varias personas
    Puede ser una imagen de una o varias personas
    Puede ser una imagen de una o varias personas
    Puede ser una imagen de una o varias personas
    Puede ser una imagen de una o varias personas, personas estudiando y texto
    Puede ser una imagen de una o varias personas y el Despacho Oval
    Puede ser una imagen de una o varias personas
    Puede ser una imagen de una o varias personas y clarinete

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like