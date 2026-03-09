Apertura de Sesiones Ordinarias 2026

Nogoyá

Durante la noche del viernes 6 de marzo, en el recinto del Concejo Deliberante, el presidente municipal, Bernardo Schneider, en la apertura de sesiones dio un detalle pormenorizado de las acciones de gobierno de las diferentes carteras municipales durante el 2025.

Además, realizó algunos anuncios respecto a gestiones en materia de obras públicas, desarrollo social, ambiente, parque industrial, cultura, entre otras políticas para la ciudad.

En este marco, el mandatario resaltó el concepto de gestionar, enfatizó en la administración y optimización de los recursos, la apertura a posibilidades, el trabajo conjunto con vecinos, la labor

en el ordenamiento y la modernización del Estado, entre otros.