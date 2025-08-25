Apertura y Presentación de la Fiesta de la Juventud 2025

Nogoyá

Durante la tarde de hoy, en el Paseo España, se realizo la apertura y presentación de los diferentes grupos de la Fiesta de la Juventud 2025. Además, se dio a conocer la agenda con actividades que tendrá la Promo ´25 para lo que resta del mes de agosto y septiembre.

Vale destacar que el Grupo Alegría, el Grupo Fortaleza, el Grupo Empatía y el Grupo Bondad realizaron diferentes juegos, actividades y bailes para el público presente. Además, organizaron una colecta de donaciones (juegos, ropa, calzado y alimentos no perecederos) que serán entregadas en los próximos días.