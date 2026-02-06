Aprobaron nueva tarifa eléctrica para Entre Ríos: cuánto pagará un hogar promedio en febrero

La actualización contempla valores diferenciados según el nivel de consumo, la zona geográfica y la condición de acceso a subsidios, lo que permite dimensionar el impacto concreto en la factura mensual de los usuarios residenciales.

La resolución se fundamentó, entre otros aspectos, en la suspensión transitoria del traslado del Valor Agregado de Distribución (VAD) a los usuarios finales, dispuesta por la Secretaría de Energía de Entre Ríos mediante la Resolución Nº 564/25. Dicha medida mantuvo los valores del VAD correspondientes a agosto de 2024 y tuvo vigencia desde el 1º de enero hasta el 28 de febrero de 2026.

En ese contexto, el EPRE estableció la implementación de un subsidio provincial destinado a usuarios residenciales urbanos y rurales registrados en el Segmento Nivel 2 – Menores Ingresos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). El beneficio consistió en un descuento del 6% sobre el VAD, con un tope máximo de consumo de 300 kilovatios hora por mes, durante los meses de enero y febrero de 2026.

La resolución también contempló las disposiciones nacionales vinculadas a los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En particular, se aplicaron los Precios de Referencia de la Potencia, el Precio Estabilizado de la Energía y los valores de transporte en alta tensión y distribución troncal, establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación para el período comprendido entre el 1º de febrero y el 30 de abril de 2026.

Asimismo, se incorporaron los bloques de consumo subsidiados definidos a nivel nacional. Para los meses de enero, febrero y diciembre, los departamentos del norte de la provincia fueron considerados zona cálida y contaron con un bloque subsidiado de hasta 370 kWh mensuales, mientras que los departamentos del sur, categorizados como zona templada, tuvieron un límite de 300 kWh. Para los meses de invierno, el bloque subsidiado se fijó en 300 kWh para toda la provincia, y en 150 kWh para los períodos intermedios del año.

La normativa también dispuso la aplicación de bonificaciones especiales para entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro, a las cuales se les aplicaron los descuentos previstos en el régimen nacional de subsidios energéticos para la totalidad del volumen consumido.

Por último, el EPRE estableció que las distribuidoras eléctricas deberán consignar en las facturas de los usuarios alcanzados por los beneficios una leyenda destacada que indique “Tarifa subsidiada por el Estado Provincial”, y aclaró que la vigencia del nuevo cuadro tarifario quedará sujeta a eventuales modificaciones futuras en los precios mayoristas de la energía.

¿Cuánto pagará un hogar promedio por la luz en febrero?

Con el nuevo cuadro tarifario aprobado por el EPRE, el impacto en la factura eléctrica dependerá del nivel de consumo, la zona y si el hogar cuenta o no con subsidios. A continuación, un ejemplo orientativo para un hogar residencial urbano de Paraná, considerado zona cálida.

🔹 Hogar con subsidio (Nivel 2 – Menores Ingresos)

Consumo mensual estimado: 250 kWh

Cargo fijo mensual: $2.467,03

Energía consumida (dentro del bloque subsidiado):

Primeros 100 kWh: $97,76 por kWh

Siguientes 100 kWh: $122,42 por kWh

Restantes 50 kWh: $122,42 por kWh

➡️ Factura estimada: entre $30.000 y $35.000, sin impuestos adicionales.

🔹 Hogar sin subsidio

Consumo mensual estimado: 250 kWh

Cargo fijo mensual: $2.624,50

Energía consumida:

Primeros 100 kWh: $202,55 por kWh

Siguientes 100 kWh: $228,79 por kWh

Restantes 50 kWh: $264,27 por kWh

➡️ Factura estimada: entre $55.000 y $60.000, según impuestos y tasas municipales.

A tener en cuenta

Si el consumo supera los 370 kWh mensuales, el excedente se factura a valores sensiblemente más altos.

El cargo fijo se cobra siempre, incluso si no hay consumo.

Los valores pueden variar levemente según impuestos locales y redondeos de facturación. Fuente: El Once

