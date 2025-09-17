Argentina cayó 10-2 ante Canadá en el Panamericano U23 de Sóftbol y complica su camino al Mundial

Argentina intenta reaccionar, pero la ofensiva canadiense es imparable

Pese a los esfuerzos de la selección argentina, la ofensiva canadiense se mostró arrolladora. En el segundo inning, con un marcador de 3-0, el manager argentino, Guerrinieri, decidió relevar a Etchevers y dar entrada a Julián Reitober. Sin embargo, los cambios no lograron frenar el ataque canadiense. Connor Brooks conectó un cuadrangular que permitió a McKay anotar, y el marcador pasó rápidamente a 5-1, dejando a Argentina en una situación muy complicada.

Canadá mostró su supremacía en el marcador. Foto: El Diario de La Pampa.

El equipo nacional, al igual que en partidos anteriores, mostró problemas ofensivos, sin poder concretar las jugadas en los momentos claves. Fausto Siviero logró conectar un cuadrangular y descontó a 3-1, generando una pequeña ilusión en el equipo y en los hinchas. Sin embargo, este fue el último suspiro de la selección argentina en la noche, ya que la defensa canadiense y el control del juego desde el montículo de Neid fueron demasiado para el conjunto dirigido por Guerrinieri.

La pesadilla de Argentina: el control total de Neid y la ofensiva canadiense

El lanzador canadiense Nicholas Neid se consagró como el gran héroe de la noche. En 7 entradas completas, Neid permitió solo 2 imparables, 2 carreras, otorgó 3 bases por bolas y consiguió 10 ponches, lo que dejó a la ofensiva argentina sin opciones claras de contragolpe. Mientras tanto, Canadá siguió sumando carreras, ampliando la diferencia con cada inning. En el quinto, Ryan Maher y Tyler Branchaud anotaron para poner el marcador 8-1, y en el sexto, McKenzie Mulvey conectó otro cuadrangular al jardín central para poner el 10-2 final, sellando una noche inolvidable para los canadienses.

Por su parte, Argentina no pudo hacer frente a este coloso canadiense, y aunque el ingreso de Bogdan Becic en el último inning mostró algunos destellos, los errores defensivos y la falta de poder ofensivo terminaron por sepultar cualquier intento de remontada. La derrota dejó a los jugadores argentinos sin muchas palabras, conscientes de que el camino hacia el Mundial de Colombia 2026 será aún más difícil si no corrigen rápidamente sus falencias.

Argentina sin margen de error en el Panamericano U23 de Sóftbol

Con este golpe, el equipo nacional quedó en una situación muy delicada, ya que no tiene margen de error en lo que resta del torneo. Deberá ganar los próximos encuentros para poder clasificar al Mundial de Colombia 2026, una misión que parece casi imposible tras la dura derrota ante Canadá.

La actuación del equipo argentino dejó en evidencia los problemas en su ofensiva y la falta de respuesta ante los lanzamientos poderosos de los rivales. Si bien el Panamericano sigue en curso, el panorama no es favorable para los dirigidos por Guerrinieri, quienes deben encontrar soluciones rápidamente si quieren seguir soñando con la clasificación. (Con información de El Diario de La Pampa)

