    Argentina cayó 10-2 ante Canadá en el Panamericano U23 de Sóftbol y complica su camino al Mundial

    Se juega en La Pampa

    El seleccionado argentino de sóftbol U23 sufrió una dura derrota por 10-2 ante Canadá en el Panamericano que se juega en Santa Rosa, dejando al equipo sin margen de error en la lucha por el Mundial 2026.
    El seleccionado argentino de sóftbol U23 cayó por 10-2 ante Canadá en el Campeonato Panamericano que se disputa en Santa Rosa. Este resultado deja a los argentinos al borde de la eliminación, ya que deberán ganar sus próximos partidos sin margen de error si quieren asegurar una plaza para el Mundial de Sóftbol de Colombia 2026. Con una actuación brillante de Nicholas Neid y un ataque ofensivo imparable, Canadá se llevó un triunfo merecido que pone al equipo norteamericano en una posición más que favorable para clasificar.
    Desde el inicio, el partido estuvo marcado por un golpe temprano de Canadá, que aprovechó un lanzamiento fallido de Matías Etchevers para que Nicholas White conectara un cuadrangular imparable. Esta estocada inicial le dio a los canadienses la ventaja y el control del juego, mientras que Argentina no lograba encontrar el ritmo ofensivo necesario para responder. El lanzamiento de Etchevers, quien había recibido la bola de Guerrinieri para abrir el juego, fue un claro indicio de que la noche no sería favorable para la selección nacional.

     

    Argentina intenta reaccionar, pero la ofensiva canadiense es imparable

     

    Pese a los esfuerzos de la selección argentina, la ofensiva canadiense se mostró arrolladora. En el segundo inning, con un marcador de 3-0, el manager argentino, Guerrinieri, decidió relevar a Etchevers y dar entrada a Julián Reitober. Sin embargo, los cambios no lograron frenar el ataque canadiense. Connor Brooks conectó un cuadrangular que permitió a McKay anotar, y el marcador pasó rápidamente a 5-1, dejando a Argentina en una situación muy complicada.

     

    Canad&aacute; mostr&oacute; su supremac&iacute;a en el marcador. Foto: El Diario de La Pampa.
    Canadá mostró su supremacía en el marcador. Foto: El Diario de La Pampa.

     

    El equipo nacional, al igual que en partidos anteriores, mostró problemas ofensivos, sin poder concretar las jugadas en los momentos claves. Fausto Siviero logró conectar un cuadrangular y descontó a 3-1, generando una pequeña ilusión en el equipo y en los hinchas. Sin embargo, este fue el último suspiro de la selección argentina en la noche, ya que la defensa canadiense y el control del juego desde el montículo de Neid fueron demasiado para el conjunto dirigido por Guerrinieri.

     

    La pesadilla de Argentina: el control total de Neid y la ofensiva canadiense

     

    El lanzador canadiense Nicholas Neid se consagró como el gran héroe de la noche. En 7 entradas completas, Neid permitió solo 2 imparables, 2 carreras, otorgó 3 bases por bolas y consiguió 10 ponches, lo que dejó a la ofensiva argentina sin opciones claras de contragolpe. Mientras tanto, Canadá siguió sumando carreras, ampliando la diferencia con cada inning. En el quinto, Ryan Maher y Tyler Branchaud anotaron para poner el marcador 8-1, y en el sexto, McKenzie Mulvey conectó otro cuadrangular al jardín central para poner el 10-2 final, sellando una noche inolvidable para los canadienses.

     

    Por su parte, Argentina no pudo hacer frente a este coloso canadiense, y aunque el ingreso de Bogdan Becic en el último inning mostró algunos destellos, los errores defensivos y la falta de poder ofensivo terminaron por sepultar cualquier intento de remontada. La derrota dejó a los jugadores argentinos sin muchas palabras, conscientes de que el camino hacia el Mundial de Colombia 2026 será aún más difícil si no corrigen rápidamente sus falencias.

     

    Argentina sin margen de error en el Panamericano U23 de Sóftbol

     

    Con este golpe, el equipo nacional quedó en una situación muy delicada, ya que no tiene margen de error en lo que resta del torneo. Deberá ganar los próximos encuentros para poder clasificar al Mundial de Colombia 2026, una misión que parece casi imposible tras la dura derrota ante Canadá.

     

    La actuación del equipo argentino dejó en evidencia los problemas en su ofensiva y la falta de respuesta ante los lanzamientos poderosos de los rivales. Si bien el Panamericano sigue en curso, el panorama no es favorable para los dirigidos por Guerrinieri, quienes deben encontrar soluciones rápidamente si quieren seguir soñando con la clasificación. (Con información de El Diario de La Pampa)

