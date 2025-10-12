Argentina derrotó a México 2-0 y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Carrizo abrió la cuenta temprano, y Silvetti selló la victoria

El primer gol llegó en el minuto 8 del primer tiempo, cuando Maher Carrizo aprovechó un rebote en el área tras un remate de Valentino Acuña para abrir el marcador. México intentó reaccionar, pero el arquero argentino Santino Barbi y la defensa encabezada por Milton Delgado mantuvieron el cero en el arco. A pesar de los esfuerzos del conjunto mexicano, que reclamó en varias ocasiones una jugada de penal, Argentina supo manejar los tiempos del partido con eficacia.

Foto: Infobae.

En el complemento, a los 55 minutos, Mateo Silvetti amplió la ventaja luego de recibir un pase filtrado de Juan Villalba y definir cruzado ante la salida del arquero mexicano Emmanuel Ochoa. Este gol parecía encaminar la clasificación de los argentinos, pero México no dio el brazo a torcer y continuó buscando el descuento. Sin embargo, el VAR intervino y revisó varias jugadas, incluida una posible expulsión para los mexicanos, pero Argentina logró controlar los embates del rival.

Con la clasificación asegurada, ahora se viene Colombia

A pesar de que el marcador se mantuvo sin cambios, la Albiceleste no estuvo exenta de algunas complicaciones en el cierre del encuentro. Ian Subiabre, quien ingresó en el segundo tiempo, estuvo cerca de marcar el tercer gol tras un remate que pasó cerca del poste. Mientras tanto, México no logró concretar las jugadas que generó y se fue del partido con el amargo sabor de la eliminación.

Con esta victoria, Argentina se asegura un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20, donde se medirá ante Colombia, que previamente eliminó a España. El próximo desafío para los dirigidos por Placente será el próximo martes, cuando busquen un lugar en la final de la competencia, en lo que promete ser un choque de alto nivel entre dos potencias del fútbol juvenil sudamericano.

La clasificación a las semifinales marca un hito para el fútbol juvenil argentino, que no llegaba tan lejos en un Mundial Sub 20 desde el 2007, cuando obtuvo el título. Sin dudas, el equipo de Placente sigue demostrando que está listo para afrontar los retos más difíciles y pelear por la gloria. (Con información de Infobae)

