Argentina derrotó a Venezuela sin Messi en un amistoso internacional en Miami

El único gol del partido fue convertido por Giovani Lo Celso, quien a la media hora de juego aprovechó una precisa asistencia de Lautaro Martínez para definir con calidad y destrabar un duelo cerrado.

La gran ausencia de la jornada fue Lionel Messi, que no participó del encuentro y siguió las acciones desde un palco, mientras se recupera físicamente tras su último compromiso con el Inter Miami.

Un triunfo con más esfuerzo que brillo

Aunque la “Albiceleste” mostró momentos de buen juego, sufrió más de la cuenta ante una Vinotinto renovada, con varios nombres jóvenes que complicaron el traslado y presionaron alto.

Venezuela, que viene de quedarse fuera del Mundial 2026, presentó una propuesta intensa y ordenada, lo que obligó a Argentina a trabajar el partido con paciencia y precisión en los metros finales.

El arquero José Contreras fue figura y evitó que el resultado fuera más amplio, al tapar al menos tres situaciones claras en el segundo tiempo frente a disparos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Próximo compromiso ante Puerto Rico

Con este triunfo, Argentina extendió su racha positiva en amistosos internacionales y se mantiene invicta en 2025. El plantel cerrará la fecha FIFA el próximo martes frente a Puerto Rico, en el Chase Stadium de Florida.

El cuerpo técnico aprovechará el segundo partido de la gira para seguir probando variantes tácticas y observar rendimientos individuales, especialmente en la zona ofensiva.

La expectativa pasa ahora por el regreso de Lionel Messi, quien podría sumar minutos en el próximo compromiso, dependiendo de su evolución física. Fuente: El Once