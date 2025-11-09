Argentina y EEUU discuten acuerdo para exportar acero, aluminio y carne sin aranceles

El Gobierno de Argentina avanza en un acuerdo con EEUU para exportar acero, aluminio y carne sin aranceles, lo que podría formalizarse antes de fin de mes.El Gobierno argentino mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar un acuerdo comercial que permitirá a Argentina exportar acero, aluminio y carne al mercado norteamericano sin aranceles. Según fuentes diplomáticas, las conversaciones avanzan a buen ritmo, y se espera que el acuerdo se oficialice antes de finales de noviembre. Este entendimiento bilateral busca replicar un esquema similar al firmado en 2018 entre Mauricio Macri y Donald Trump, cuando ambos países acordaron una cuota anual de exportación para acero y aluminio, fijada en cerca de 180.000 toneladas.En la actualidad, las importaciones de acero y aluminio desde la mayoría de los países están sujetas a un arancel del 50% en Estados Unidos, por lo que la exención de aranceles para Argentina sería un alivio significativo para grandes empresas argentinas como Aluar y Ternium, que dependen en gran medida del mercado estadounidense. Este avance se enmarca dentro de una serie de reformas comerciales que buscan mejorar el acceso de los productos nacionales a mercados clave, especialmente en el sector de metales y productos alimenticios.
Beneficios para la carne argentina y un paquete más amplio
El nuevo acuerdo no solo contemplaría la exención de aranceles para el acero y el aluminio, sino que también incluiría una cuota adicional para las exportaciones de carne argentina a Estados Unidos. Se estableció un acceso preferencial de hasta 80.000 toneladas de carne, lo que representa una oportunidad importante para los productores argentinos en un mercado competitivo como el norteamericano.