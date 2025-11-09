Argentina y EEUU discuten acuerdo para exportar acero, aluminio y carne sin aranceles

El presidente Javier Milei confirmó los avances durante su intervención en el Business Forum de Miami, donde detalló que el acuerdo se comunicará oficialmente a través de un comunicado conjunto con las autoridades estadounidenses a finales de este mes. La noticia se recibe con optimismo por parte de los sectores productivos locales, que destacan el potencial de este acuerdo para expandir las exportaciones y mejorar la competitividad de productos clave de la economía argentina. Fuente: El Once

