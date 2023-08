Arranca el TC Pick Up en La Plata: Werner busca ganar la Etapa Regular

Este fin de semana se disputa la última fecha de la Etapa Regular del TC Pick Up en el trazado platense. Hay cinco pilotos que ya lograron la clasificación a la Copa de Oro. El entrerriano va por la victoria.

El autódromo de La Plata tiene acción con una nueva presentación del TC Pick Up, el TC Mouras y sus respectivas divisionales en el cierre de la Etapa Regular, donde están en juego las clasificaciones a las respectivas Copas, situación de que quedó excluido el TC Pista Pick Up, que no tendrá play off esta temporada sino un campeonato a la vieja usanza.

Este sábado la acción comienza con la primera salida a pista del TC Pista Pick Up. La clasificación del TC Pista Mouras se iniciará a las 13:10 horas. A partir de las 15:05 será el turno del TC Pick Up. Luego, a las 15:50 disputará su tanda el TC Mouras. Y por último, desde las 16:25 lo hará el TC Pista Pick Up.

El domingo habrá las 4 carreras del día. A las 12:05 será el turno del TC Pista Mouras, a las 12:40 el TC Pista Pick Up. Desde las 13:10 se disputará la Final del TC Mouras. Y por último, a las 13:45 la competencia del TC Pick Up.

El TC Pick Up disputará este sábado y domingo una fecha trascendental ya que por un lado se conocerá al ganador de la Etapa Regular. A su vez, quedarán definidos los otros 7 pilotos que ingresarán a disputar la Copa de Oro en las últimas 4 carreras de la temporada. Hasta el momento ya están clasificados Diego Ciantini, Mariano Werner, Juan Pablo Gianini, Omar y Agustín Martínez.

El Bochita -ganador en la última fecha con la VW Amarok del JP Carrera- llega como líder del campeonato con una ventaja de 32,5 puntos sobre Werner cuando restan 47 por jugarse. Mientras que Gianini está a 34. Entre ellos 3 estará el ganador de la fase preliminar ya que el Gurí Martínez está a 43,5 y su hijo Agustín a 46.

Por su parte, todavía quedan 7 cupos para formar parte del “grupo de los 12” que disputará una nueva edición del minitorneo. Por el momento los que están en zona de clasificación son Andrés Jakos, Gastón Mazzacane, Marcos Quijada, Juan Martín Trucco, Matías Rodríguez, José Manuel Urcera y Nicolás Pezzucchi.

Detrás de ellos hay otros 9 corredores que tienen alguna chance matemática de meterse en la pelea por el título. Entre ellos se destaca Guillermo Ortelli. El ídolo saltense, que retornó a la categoría a partir de la 2ª fecha, viene de conseguir un podio en la última fecha y avanzó al 13º en la tabla de posiciones a solo 4 puntos de Pezzucchi.

La Copa de Oro constará de 4 fechas. La 1ª se disputará el 10 de septiembre en Posadas. Luego en Comodoro Rivadavia el 8 de octubre. El 5 de noviembre será la penúltima en Centenario. Mientras que el Gran Premio Coronación será el 26 de noviembre en La Plata. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com