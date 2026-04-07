Artemis II concreta un sobrevuelo histórico de la Luna y marca un nuevo récord espacial

Durante este recorrido, Artemis II alcanzó un hito sin precedentes al registrar la mayor distancia de la Tierra jamás lograda por una tripulación humana, superando marcas establecidas desde la era de las misiones Apolo.

El momento fue documentado por los propios astronautas y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde las imágenes del paso cercano a la Luna generaron gran repercusión.

Un récord histórico en el espacio

La nave Orión llegó a una distancia de 406.771 kilómetros de la Tierra, superando el récord anterior establecido por la misión Apolo 13 en 1970.

En simultáneo, la tripulación alcanzó su punto más cercano a la superficie lunar, a poco más de 6.500 kilómetros, en una maniobra que combinó precisión técnica y planificación orbital.

Artemis II.

Durante ese tramo, la nave transitó por la cara oculta de la Luna, lo que implicó un período de aproximadamente 40 minutos sin comunicación con la Tierra.

La experiencia de la tripulación

Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, junto a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, integran la tripulación de Artemis II.

Tras recuperar la señal, compartieron sus primeras sensaciones luego del paso por el lado oculto del satélite.

“Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”, expresó Christina Koch, en referencia al momento vivido durante la maniobra.

El regreso y los próximos pasos

El sobrevuelo forma parte de una trayectoria de retorno libre, un recorrido que permite utilizar la gravedad lunar para impulsar el regreso a la Tierra.

Se prevé que el viaje de vuelta dure aproximadamente cuatro días, completando así una misión que busca sentar las bases para futuras exploraciones más profundas.

Con este avance, Artemis II consolida un nuevo paso en el programa espacial que apunta a retomar la presencia humana en la Luna y proyectar misiones hacia destinos más lejanos. Fuen te: El Once