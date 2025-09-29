Nogoyá Times

    Así es la lapicera indeleble que se usará en las elecciones de octubre

    La Cámara Nacional Electoral presentó la lapicera indeleble que se entregará junto a la boleta única el 26 de octubre. La medida busca reforzar la seguridad y transparencia del voto.
    La Cámara Nacional Electoral (CNE) presentó la lapicera indeleble que será utilizada en las elecciones nacionales del 26 de octubre, acompañada de la boleta única de papel. Cada birome será entregada por el presidente de mesa en el momento de la votación. 

    La incorporación de este instrumento tiene como finalidad reforzar la transparencia y seguridad del proceso electoral.

    Según se explicó, la lapicera cuenta con tinta indeleble, lo que significa que no puede borrarse ni alterarse una vez que el votante marque su opción. De este modo, se asegura la validez y permanencia de cada sufragio emitido.

     

    El uso conjunto de la boleta única de papel y las biromes indelebles apunta a brindar confianza a la ciudadanía y evitar manipulaciones en el conteo.

    Cómo será su distribución

    Las lapiceras serán distribuidas en cada mesa electoral dentro de las cajas que recibe la autoridad designada. Este mecanismo garantiza que todos los votantes utilicen el mismo sistema, con idénticas condiciones de seguridad.

     

    La medida fue destacada como un paso más en la búsqueda de claridad, confiabilidad y modernización del proceso electoral argentino. Fuente: El Once

