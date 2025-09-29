La incorporación de este instrumento tiene como finalidad reforzar la transparencia y seguridad del proceso electoral.

así es la lapicera indeleble que se usará en las elecciones de octubre

Según se explicó, la lapicera cuenta con tinta indeleble, lo que significa que no puede borrarse ni alterarse una vez que el votante marque su opción. De este modo, se asegura la validez y permanencia de cada sufragio emitido.

El uso conjunto de la boleta única de papel y las biromes indelebles apunta a brindar confianza a la ciudadanía y evitar manipulaciones en el conteo.

Cómo será su distribución

Las lapiceras serán distribuidas en cada mesa electoral dentro de las cajas que recibe la autoridad designada. Este mecanismo garantiza que todos los votantes utilicen el mismo sistema, con idénticas condiciones de seguridad.

La medida fue destacada como un paso más en la búsqueda de claridad, confiabilidad y modernización del proceso electoral argentino. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com