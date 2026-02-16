Así se prepara Franco Colapinto para los nuevos tests de la Fórmula 1

La preparación física de Colapinto está diseñada para soportar las exigencias extremas de la F1, donde el cuerpo enfrenta aceleraciones laterales y fuerzas elevadas durante más de 300 kilómetros de carrera. El fortalecimiento del cuello es uno de los focos centrales, mediante ejercicios específicos bajo la supervisión de su preparador físico.

En su cuenta de Instagram, Colapinto compartió videos donde se lo ve entrenando con un arnés especial para musculatura cervical, realizando decenas de repeticiones monitorizadas con una aplicación en su celular. Junto al trabajo físico, practica reflejos y coordinación mediante luces que se encienden de forma aleatoria sobre el suelo, un ejercicio vital para la agilidad mental y física indispensable en la F1.

Preparación integral y simulaciones

“¡Días de pretemporada arriba y abajo del auto! Estamos con todo, dale daleeeeee”, escribió Colapinto en sus redes sociales, mostrando su entusiasmo a más de cinco millones de seguidores. Tras debutar con el nuevo motor Mercedes en Bahréin, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, confía en que el piloto alcance su mejor versión, destacando que Colapinto logró el sexto mejor tiempo entre once participantes en la última jornada de pruebas.

La simulación virtual forma parte clave de su agenda, no solo para ensayar circuitos o perfeccionar frenadas, sino también para gestionar neumáticos, estrategias de ahorro de energía y toma de decisiones bajo presión. Estas herramientas le permiten anticipar imprevistos y conocer cada trazado con precisión.

Segunda semana de tests y comienzo del campeonato

Desde este miércoles hasta el viernes se realizarán los segundos tests oficiales de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahrein. La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará el 8 de marzo en Australia, donde Colapinto buscará consolidar su crecimiento y mostrar el fruto de esta preparación integral. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com