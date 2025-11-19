ATE realiza un paro nacional contra la reforma laboral y el acuerdo con Estados Unidos

“La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, al referirse al entendimiento bilateral anunciado días atrás.

En paralelo, el dirigente advirtió que el Ejecutivo busca avanzar sin transparencia ni debate legislativo: “Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle esta reforma”.

Emergencia salarial y reclamos urgentes

Aguiar también alertó por la situación salarial del sector: “Después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial”. Según el dirigente, el gremio reclama una inmediata reapertura de paritarias porque “no hay margen para esperar al recambio parlamentario”.

El paro de ATE coincide con una medida de fuerza de 24 horas de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), que decidió no asistir a los lugares de trabajo y acompañar las acciones recientes de Conadu y Conadu Histórica. Desde el sector universitario exigen recomposición urgente y denuncian el deterioro del financiamiento.

Réplica en Paraná: concentración desde las 10 en Puerto Nuevo

En Paraná, la protesta tendrá su correlato local. El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, explicó a Elonce que el reclamo apunta a “la defensa irrestricta de la soberanía, del trabajo y del salario”, en un contexto que calificó como crítico para los trabajadores estatales.

Uno de los ejes centrales será el rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. “Es una reforma contra los derechos de los trabajadores, para precarizar mucho más a cada uno de nosotros”, remarcó.

La concentración comenzará a las 10 en la zona de Vías Navegables, en la explanada de Puerto Nuevo, donde confluirán distintas organizaciones que integran la Multisectorial de los Trabajadores.

Muntes subrayó la amplitud del espacio multisectorial y afirmó que existe consenso sobre los reclamos principales. “Construimos un documento que será público, con una posición política e ideológica en defensa de nuestra soberanía”, adelantó. Fuente: El Once

