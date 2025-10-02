AUH y Tarjeta Alimentar: los requisitos para cobrar en octubre

Requisitos para cobrar la AUH

El adulto responsable (madre, padre o tutor) debía:

Ser argentino con residencia permanente, o tener al menos dos años de residencia legal en caso de ser extranjero.

Estar dentro de los siguientes grupos: personas sin empleo formal, trabajadores informales, empleados del servicio doméstico o monotributistas sociales.

En cuanto a los menores a cargo, se estableció que debían:

Tener menos de 18 años, salvo en caso de discapacidad, donde no hay límite.

Ser solteros/as.

Condiciones para recibir la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar ANSES alcanzó a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos menores de 18 años.

Mujeres embarazadas desde la semana 13 que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de AUH con hijos con discapacidad.

Madres con siete hijos o más que perciben la Pensión No Contributiva (PNC).

Cómo consultar si se cobra en octubre

Los beneficiarios pudieron verificar si tenían pago asignado mediante el sistema Mi ANSES:

Ingresar con CUIL o DNI y clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Consultar”.

El sistema informó si había un pago programado.

Una vez completados los pasos, la plataforma confirmó el acceso o no al beneficio.

Qué hacer si no se cobra el beneficio

En caso de que el pago no se acreditara, ANSES recordó que los titulares podían presentar un reclamo. Para ello, debían:

Revisar que los datos personales y del grupo familiar estén cargados en Mi ANSES.

Reunir la documentación necesaria (DNI, partida de nacimiento y formulario PS 2.72).

Solicitar un turno en la web oficial.

Presentarse en la oficina asignada el día indicado.

Las causas más frecuentes de suspensión fueron información desactualizada, cambios en la situación laboral o errores en los registros. Fuente: El Once

