    Aumento de asignaciones familiares: quiénes no cobrarán en noviembre y por qué

    Confirmaron el tope de ingresos familiar e individual para cobrar asignaciones familiares. Quienes excedan el límite por parte del grupo familiar o de un integrante del mismo, no percibirán el beneficio este mes.
    Suba de asignaciones familiares y AUH. A partir de noviembre de 2025, la percepción de un ingreso superior a $2.453.609 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a al mismo del cobro de las asignaciones familiares de Anses, aun cuando la suma de sus ingresos (IGF) no supere el límite máximo total establecido para toda la familia que es de $ $4.907.218

     

     

     

    Por ello, quienes se excedan de alguno de estos montos dejarán de percibir el beneficio. Así se fijó en el artículo 4 de la Resolución 399/2025, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

     

    Se trata de la norma que fijó un aumento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares a partir de noviembre de 2025.

     

    El incremento que se aplicará será del 2,08%, en sintonía con el índice del IPC que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

    Los aumentos

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) oficializó esta semana el aumento de 2,08 % para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones, confirmaron a Elonce desde la dependencia oficial.

     

    De esta manera, la AUH, que comprende a más de 4,5 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) será de $119.691. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 389.733, mientras que por nacimiento será de $69.763.

     

    Trabajadores en relación de dependencia

    Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF), para los trabajadores en relación de dependencia, serán las siguientes:

     

    Quienes perciban ingresos de Rango I, es decir aquellos de hasta 926.676 cobrarán $ 59.851

     

    Los grupos familiares que tengan un salario de $ 926.676,01 y $ 1.359.061 están comprendidos dentro del Rango II y recibirán una asignación de $40.371 mensuales por hijo.

     

    Aquellos grupos familiares con ingresos entre $1.359.061,01 y $ 1.569.083 el monto de la asignación será de $ 24.418

     

    Los ingresos pertenecientes al Rango IV, es decir de $1.569.083,01 y $ 4.907.218, recibirán una asignación de $ 12.597.

    Otros beneficios

    En tanto, la Asignación por Nacimiento será de $ 69.763, la Asignación por Adopción aumentará a $ 417.116 la Asignación por Matrimonio trepará $ 104.459 siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $ 4.907.218. La asignación Prenatal escalará $ 59.851 para los sectores que perciban menores haberes, con variaciones basadas en el ingreso familiar, descendiendo hasta $ 12.597 según el rango arriba explicitado. Fuente: El Once

