Aumento de los combustibles: cuánto cuesta llenar el tanque con YPF y Shell

El valor de la nafta y el gasoil

Tras el nuevo aumento de los combustibles de las petroleras YPF y Shell. Cuánto cuesta llenar el tanque, según el tipo de vehículo en cada caso. Los detalles.

Shell subió los valores de sus combustibles. La petrolera aplicó aumentos en la nafta y el diesel que, en el caso del Premium, ya supera los 1.800 pesos por litro este martes 26 de agosto. Esta medida se da tras los incrementos que había realizado el 1, el 8, el 14 y el 22 de agosto.

Mientras tanto, la petrolera estatal YPF, sigue con los precios variables manejados desde Buenos Aires.

Los nuevos valores de los combustibles de Shell

La nafta Super fue la que registró un menor porcentaje de aumento, mientras que en el V-Power Diésel es donde más se nota el incremento.

Nafta Súper: 1526 pesos el litro (antes $1.517)

V-Power Nafta: $1.791 (antes $1.757)

Diésel: $1.592 (antes $1.559)

V-Power Diésel: $1.811 (antes $1.758)

Cuánto cuesta llenar el tanque con Shell

-Auto pequeño (30 litros) con nafta súper: $45.780

-Auto mediano (45 litros) con nafta súper: $68.670

-Auto mediano (45 litros) con nafta premium: $80.595

-Camioneta (80 litros) con gasoil premium: $144.880 (Aplicable a modelos como Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger)

Los valores actualizados de YPF

Mientras tanto, la petrolera estatal sigue con los precios variables manejados desde Buenos Aires.

En los valores de sus productos, consolidándose la tendencia al alza.

Nafta Súper: $1.412

Nafta Infinia: $1.630

Diésel 500: $1.447

Diésel Infinia: $1.625

Cuánto cuesta llenar el tanque con YPF

-Auto pequeño (30 litros) con nafta súper: $42.360

-Auto mediano (45 litros) con nafta súper: $63.540

-Auto mediano (45 litros) con nafta premium: $73.350

-Camioneta (80 litros) con gasoil premium: $130.000 (Aplicable a modelos como Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger)

YPF aumentó los descuentos en combustibles

Desde el pasado miércoles 20 de agosto, quienes paguen con la aplicación de la compañía -que compite con Mercado Pago- obtendrán un descuento del 6%, el doble de lo que regía, que era del 3%. En tanto, en las estaciones con autodespacho, la bonificación será aún mayor: del 9%.

El beneficio se aplicará a las cargas realizadas por personas particulares -no empresas- hasta las 6 de la mañana. Horacio Marín, presidente de YPF, también aclaró que el beneficio tendrá un límite mensual. “Serán 150 litros por aplicación por mes”, especificó.

Para los que vayan al autodespacho, que son 6, habrá un 3% adicional, es decir, 9%, señaló Marín. Fuente: El Once

