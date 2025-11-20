Autonomía curricular y cursado híbrido: los ejes de la reforma educativa

La iniciativa se enmarca en los 10 puntos del Pacto de Mayo y propone modificar aspectos centrales de la Ley de Educación Nacional 26.206, especialmente los vinculados al diseño curricular, la escolaridad obligatoria y la organización del sistema.

Clases

Cambios clave bajo evaluación

Entre las propuestas que circulan dentro del equipo aparecen transformaciones significativas para el sistema educativo argentino. Entre ellas:

1. Planes de estudio propios por institución

Los establecimientos podrían diseñar sus propios contenidos y estructuras curriculares, sin necesidad de adherir a los marcos unificados del Consejo Federal de Educación.

2. Modalidades de cursado flexibles

Las familias podrían elegir entre tres modos de escolaridad:

educación presencial tradicional,

home schooling,

modelos híbridos combinando clases presenciales y virtuales.

3. Esencialidad educativa

El Gobierno busca declarar la educación básica como servicio esencial para garantizar la continuidad del dictado aun en contextos de conflicto gremial.

4. Enseñanza religiosa optativa

Las provincias podrían habilitar la enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, siempre fuera del horario curricular y con carácter voluntario.

Qué dice la Ley vigente y qué cambiaría

Hoy el artículo 85 de la Ley de Educación establece que el Ministerio de Educación y el Consejo Federal definen contenidos comunes, actualizaciones curriculares y procesos de innovación pedagógica. La reforma busca descentralizar ese rol y otorgar mayor autonomía a cada institución. Fuente: Infobae

