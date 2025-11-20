Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Nacionales Noticias Política

    Autonomía curricular y cursado híbrido: los ejes de la reforma educativa

    Nogoyá Times Posted on
    El Consejo de Mayo revisa un borrador que impulsa autonomía curricular para las escuelas, nuevas modalidades de cursado y la declaración de la educación como servicio esencial. También se evalúa habilitar enseñanza religiosa optativa y redefinir contenidos educativos.
    El Gobierno ya tiene en sus manos el borrador preliminar de la reforma educativa que será enviada al Congreso durante las sesiones extraordinarias. El texto, que supera los 130 artículos, es debatido por el Consejo de Mayo, cuyos integrantes fueron convocados a una última reunión el 27 de noviembre en la Casa Rosada.

     

    La iniciativa se enmarca en los 10 puntos del Pacto de Mayo y propone modificar aspectos centrales de la Ley de Educación Nacional 26.206, especialmente los vinculados al diseño curricular, la escolaridad obligatoria y la organización del sistema.

    Clases
    Clases

    Cambios clave bajo evaluación

    Entre las propuestas que circulan dentro del equipo aparecen transformaciones significativas para el sistema educativo argentino. Entre ellas:

    1. Planes de estudio propios por institución

    Los establecimientos podrían diseñar sus propios contenidos y estructuras curriculares, sin necesidad de adherir a los marcos unificados del Consejo Federal de Educación.

    2. Modalidades de cursado flexibles

    Las familias podrían elegir entre tres modos de escolaridad:

    educación presencial tradicional,

    home schooling,

    modelos híbridos combinando clases presenciales y virtuales.

    3. Esencialidad educativa

    El Gobierno busca declarar la educación básica como servicio esencial para garantizar la continuidad del dictado aun en contextos de conflicto gremial.

    4. Enseñanza religiosa optativa

    Las provincias podrían habilitar la enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, siempre fuera del horario curricular y con carácter voluntario.

     

    Qué dice la Ley vigente y qué cambiaría

    Hoy el artículo 85 de la Ley de Educación establece que el Ministerio de Educación y el Consejo Federal definen contenidos comunes, actualizaciones curriculares y procesos de innovación pedagógica. La reforma busca descentralizar ese rol y otorgar mayor autonomía a cada institución. Fuente: Infobae

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like