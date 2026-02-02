Autos 0km: subas moderadas y descuentos en febrero

Las dos primeras marcas en oficializar cambios fueron Toyota y Ford, que aplicaron subas moderadas, lejos de los aumentos de doble dígito que caracterizaron a otros períodos del mercado. La automotriz japonesa fue la primera en comunicar su actualización de precios. El incremento promedio en toda la gama fue del 2,2%, con variaciones según el modelo, según informó Ámbito.

Dentro de los SUV, el Corolla Cross registró un ajuste del 1,8%, mientras que la Hilux, la SW4 y el utilitario Hiace aumentaron 1,9%. En el caso de los autos, tanto Corolla como Yaris tuvieron un ajuste algo mayor, del 3%.

Ford ajustó menos y con modelos sin cambios

Por su parte, Ford también retocó su lista, aunque con un impacto más leve. El promedio de aumento fue del 0,9%, con varios modelos que mantuvieron sus valores sin cambios. El Territory y el Bronco Sport no registraron modificaciones, mientras que el Everest subió 1%. En el caso de la Ranger, el ajuste fue del 1,3%, y la Maverick tuvo el incremento más alto dentro de la gama, con un 2,2%.

El Corolla Cross registró un ajuste del 1,8%.

En el caso de Stellantis, grupo que reúne a marcas como Fiat, Peugeot y Citroën, la actualización de precios fue moderada: se aplicó un ajuste general del 0,5% en toda la gama. De todos modos, todavía resta que la compañía termine de definir las condiciones comerciales junto a su red de concesionarios.

Por su parte, General Motors decidió no retocar sus listas para febrero y continúa comercializando sus modelos con los mismos valores vigentes en enero, sin variaciones.

Renault y Honda: ajustes distintos en la gama

Renault, en cambio, avanzó con una corrección más visible: implementó un incremento del 2% en el conjunto de su portfolio, alcanzando a todos los modelos que ofrece en el mercado local.

Una situación particular se dio en Honda. La automotriz japonesa optó por sostener los precios de enero en casi toda su gama, aunque aplicó una suba puntual del 3% en el WR-V, que pasó a tener un valor de $41.190.000.

En general, el mercado de autos 0km comienza febrero con movimientos moderados y un claro foco en mantener la demanda a través de ofertas y descuentos, mientras las marcas ajustan sus listas en línea con la dinámica inflacionaria y la competencia interna. Fuente: El Once

