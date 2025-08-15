Bancarios logran suba salarial y plus por su Día: de cuánto será el sueldo inicial con aumento

De acuerdo con lo informado, el salario básico de la actividad se elevará a $1.842.170,43, cifra a la que se sumará el plus por participación en las ganancias de $53.251,40, alcanzando un total de $1.895.421,83. El retroactivo correspondiente será abonado junto con los haberes de agosto.

El gremio precisó que esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluirá adicionales convencionales y no convencionales.

Plus por el Día del Bancario

Además del aumento general, se definió que el monto mínimo que percibirán los empleados por el “Día del Bancario” será de $1.642.231,21, sujeto a futuras actualizaciones.

El acuerdo fue rubricado por la Asociación Bancaria junto a la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central.

Paritaria fuera de la pauta oficial

Por la alta rentabilidad del sector, la paritaria bancaria se mantiene fuera de la pauta salarial del 1% mensual que impulsa el Ministerio de Economía. Según datos del gremio, en los primeros siete meses del año los salarios acumularon una mejora del 17,3% respecto de diciembre pasado.

Comparación con empleados de comercio

En las últimas semanas, otros gremios también lograron incrementos por encima del tope oficial mediante acuerdos específicos. Entre ellos se destaca la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que nuclea a 1,2 millones de trabajadores y recientemente firmó una suba del 6% para el segundo semestre de 2024, distribuida en un 1% mensual entre julio y diciembre, más sumas no remunerativas de $40.000 mensuales para todas las categorías. (Con información de Infobae).

