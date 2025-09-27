Banco Nación lanzó créditos para viajes: financiación sin interés y descuentos en turismo

Lo comunicó este sábado

El Banco Nación presentó una serie de beneficios durante la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025) con el objetivo de impulsar el consumo en el sector turístico. La iniciativa incluye la posibilidad de financiar viajes y consumos relacionados con el turismo en hasta 12 cuotas sin interés, además de ofrecer descuentos de hasta el 20% en productos y servicios turísticos. El presidente de la entidad, Daniel Tillard, destacó la importancia de apoyar a una de las industrias más dinámicas de la economía nacional, señalando que, como principal banco del país, no podían dejar de ofrecer una propuesta sólida y accesible para fomentar el turismo interno.

En su discurso inaugural, Tillard subrayó que la estrategia del banco busca no solo facilitar el acceso a los servicios turísticos, sino también fortalecer la actividad económica a través de un abanico de soluciones que permitirán tanto a empresas del sector como a ciudadanos mayores de edad disfrutar de las promociones. “Queremos que todas las personas puedan acceder a los productos turísticos, y por eso hemos decidido ampliar nuestras soluciones financieras para hacerlo posible”, explicó el titular del Banco Nación.

Beneficios y promociones del Banco Nación para el sector turístico

Las promociones anunciadas estarán disponibles para los clientes que cuenten con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación. Los principales beneficios incluyen financiación en 6, 9 y 12 cuotas sin interés para compras en agencias de turismo habilitadas que operen en pesos y ofrezcan destinos nacionales. Además, para el sector hotelero, habrá un 10% de descuento sin tope de reintegro, con opciones de pago en 9 y 12 cuotas sin interés a través de la billetera digital MODO BNA+.

Daniel Tillard, presidente de la entidad. Foto: Banco Nación.

Otro de los beneficios destacados es el 20% de descuento en gastronomía, con un límite de $10.000 por compra, también accesible a través de MODO BNA+. En el alquiler de autos, los usuarios podrán financiar sus pagos en 6 o 12 cuotas sin interés, mientras que los balnearios ofrecerán un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Los pasajes de micros de larga distancia nacionales tendrán un 10% de descuento y la posibilidad de pagarlos en 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Finalmente, los productos regionales podrán financiarse en 3 cuotas sin interés, con un límite de $20.000 mensuales por tarjeta.

La FIT 2025 como plataforma para los anuncios del Banco Nación

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025), que se lleva a cabo en el predio de La Rural desde el 27 hasta el 30 de septiembre, sirvió como el escenario perfecto para la presentación de estos beneficios. Este evento cuenta con la participación de más de 1.700 expositores, representando a las 24 provincias argentinas y a más de 60 países. En total, se espera que más de 135.000 visitantes se acerquen a la feria, convirtiéndola en una plataforma clave para la promoción de los beneficios turísticos.

El Banco Nación también tiene un stand institucional dentro de la feria donde los asistentes pueden recibir asesoramiento sobre productos financieros específicos para el sector turístico y conocer de primera mano las promociones exclusivas. La inauguración de la feria contó con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, quien estuvo acompañado por funcionarios como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Turismo, Daniel Scioli, entre otros representantes del gobierno nacional y del sector turístico. (Con información de Infobae)

