BCRA vendió reservas por tercer día consecutivo y perdió US$678 millones

De esta manera, la entidad presidida por Santiago Bausili vendió un total de US$1.100 millones en los últimos tres días.

En un mercado mayorista donde se operaron cerca de US$842 millones, el Central volvió a intervenir y quemó parte de sus reservas para contener la escalada del dólar. Hoy cerró en $1.475, quedando a solo a 32 centavos del techo de la banda ($1.475,32).

Así, el BCRA ya perdió más de US$1.000 millones a partir del miércoles. La operación de hoy se ubicó en el primer puesto en las ventas de reservas desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, como a su vez entra en el rango de las 10 primeras ventas de reservas en la historia de la entidad.

Esto demuestra que el Banco Central no se mantiene lineal al momento de intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC): en un solo día superó el monto total que liquidó entre el miércoles y jueves de esta semana (US$432 millones).

En pleno nerviosismo económico, el dólar oficial que ofrece el Banco Nación superó la barrera de los $1.500 sobre el final de la semana.

Con una suba mensual de 3,4%, el tipo de cambio minorista terminó en $1.515 y en los bancos llegó a ubicarse en $1.525. Todos los tipos de cambio cerraron por encima de $1.500.

El MEP subía 0,2% hasta $1.537,93, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una baja de 0,5% hasta los $1.556,91.

Desde la derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, que aceleró la presión sobre el tipo de cambio, el dólar oficial se incrementó casi un 10%.

Con la mira puesta en las elecciones nacionales del 26 de octubre, desde el Gobierno afirman que poseen el “poder de fuego” necesario para contener a la divisa norteamericana.

Federico Furiase, director del Banco Central, aseguró en sus redes sociales que tienen US$22.000 millones en el techo de la banda para contener al mayorista.

“Que algunos no lo crean no es algo que dependa de nosotros. Solo lo comprobarán si lo testean”, había advertido en su cuenta de X.

Ayer, el ministro de Economía Luis Caputo habló en el stream Carajo, donde buscó calmar a los mercados y reafirmó el plan económico del Gobierno.

“Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria. (al mercado) No tengan ninguna duda que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene”, detalló Caputo.

“El programa económico está hecho para que lo dólares sirvan para defender el techo de la banda. No nos vamos a mover de ahí y vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, certificó.

Acciones, ADRs y bonos registraron hoy altibajos, mientras que el Merval cerró la semana en baja y el riesgo país se ubicó arriba de los 1400 puntos básicos.

El S&P Merval cayó hoy 0,45% y el indicador del JP Morgan retrocedió 0,14% hasta los 1.454 puntos básicos, tras haber superado los 1.500. (Noticias Argentinas)

