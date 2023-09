Beach Volley: la entrerriana Ana Gallay tiene agenda confirmada para el Mundial

rgentina estará representada en el Mundial de Beach Volley por las jugadoras Ana Gallay y Fernanda Pereyra en la rama femenina y por Tomás y Nicolás Capogrosso por el lado masculino. La competencia se desarrollará del 6 al 15 de octubre en las ciudades mexicanas de Tlaxcala, Huamantla y Apizaco.

Los hermanos Capogrosso conformarán el grupo K, se medirán el 7 de octubre ante los chilenos Marco y Esteban Grimalt, al día siguiente lo harán frente a los polacos Losiak/Brill y para finalizar contra los franceses Bassereau/Lyneel. Competirán en la ciudad de Huamantla en horarios a confirmar.

Por otro lado, la entrerriana Ana Gallay y Fernanda Pereyra se verán las caras el 7 de octubre ante las letonas Tina/Anastasija, posteriormente contra las suizas Hüberli/Brunner y para cerrar la fase de grupos se medirán frente a las ecuatorianas Ariana/Karelys. Disputarán sus encuentros en la ciudad de Tlaxcala con horarios a confirmar.

Fixture femenino

7 de octubre – Gallay/Pereyra vs Tina/Anastasija

8 de octubre – Gallay/Pereyra vs Hüberli/Brunner

9 de octubre – Gallay/Pereyra vs Ariana/Karelys

Fixture masculino

7 de octubre – Capogrosso/Capogrosso vs Grimalt/Grimalt

8 de octubre – Capogrosso/Capogrosso vs Losiak/Brill

9 de octubre – Capogrosso/Capogrosso vs Bassereau/Lyneel. Fuente: El Once