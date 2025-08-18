Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo para reinscribirse, requisitos y cómo anotarse

Fechas clave de inscripción

Cada línea de las Becas Progresar tiene plazos de inscripción definidos:

Progresar Obligatorio: destinada a estudiantes de 16 a 24 años que están terminando la secundaria. La inscripción comenzó el 4 de agosto y finalizará el 1° de septiembre.

Progresar Superior y Progresar Enfermería: abrirán entre el 18 de agosto y el 5 de septiembre. Progresar Superior alcanza a ingresantes de hasta 25 años y a avanzados del nivel terciario o universitario de hasta 30 años.

Progresar Trabajo: habilitada desde abril, se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Requisitos generales para postularse

Más allá de las particularidades de cada línea, existen condiciones generales que todos los solicitantes deben cumplir:

-Los ingresos del grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

-Certificar asistencia regular a la institución educativa.

-Mantener datos actualizados en la base de Anses.

-Contar con un usuario validado en la plataforma Mi Argentina.

-Declarar un CBU o CVU propio a nombre del beneficiario.

Requisitos específicos según la línea

Las Becas Progresar se adaptan a distintos trayectos formativos:

Progresar Obligatorio: para jóvenes de entre 16 y 24 años que estén finalizando la escuela secundaria.

Progresar Superior: se exige ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia legal. La edad máxima es 24 años para ingresantes y 30 para avanzados, con excepciones que extienden el rango a 35 años o sin límite en casos de monoparentalidad, discapacidad, pueblos originarios, personas trans, afrodescendientes y refugiados. Además, deben haber terminado la secundaria sin adeudar materias y mantener regularidad académica.

Progresar Enfermería: no tiene límite de edad, pero requiere haber egresado del nivel medio, estar inscripto en instituciones superiores reconocidas de enfermería y cumplir con el esquema de vacunación. Los estudiantes avanzados deben aprobar al menos la mitad de las materias anuales.

Cómo inscribirse paso a paso

La inscripción se realiza exclusivamente online y de manera gratuita a través de la plataforma del Programa Progresar:

-Ingresar a la plataforma con usuario y contraseña de Mi Argentina.

-Seleccionar la beca correspondiente: Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo.

-Completar el formulario con datos personales, encuesta y antecedentes académicos.

-Esperar los resultados de la postulación, que se informan en el mismo sistema.

-Realizar el seguimiento de la solicitud y estar atento a las notificaciones oficiales.

Los pagos de las becas se efectúan por transferencia directa al CBU o CVU declarado a nombre del beneficiario. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com