Becas Progresar: habilitan inscripción para estudiantes de terciarios y universidades privadas

Para postularse, se debe ingresar a la página oficial de Progresar, seleccionar la línea correspondiente, completar el formulario, registrar un CBU y validar la cuenta a través de Mi Argentina. Es requisito acreditar ingresos familiares menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), tener asistencia regular a clases y cumplir con las condicionalidades específicas del programa. Los pagos se realizarán por transferencia directa al beneficiario.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico becas.socioeducativas.cge@entrerios.edu.ar o al teléfono (0343) 4209331. Cabe destacar que estos contactos son exclusivamente para postulantes e instituciones de la provincia de Entre Ríos. Fuente: El Once

